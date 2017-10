Fiscul vinde terenuri, autovehicule şi ambarcaţiuni la preţ de chilipir

Fiscul vinde terenuri, autovehicule și ambarcațiuni la preț de chilipir

În această lună, Serviciul colectare-executare silită persoane juridice, din cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice Constanța, are câteva oferte interesante.Pe data de 14 februarie 2017 va avea loc cea de a treia licitație publică pentru vânzarea:- a două trenuri intravilan în suprafață de 218 metri pătrați și, respectiv, 712 metri pătrați, situate în Constanța, zona Compozitorilor - Baba Novac. Prețul de pornire a licitației este de 378.739 de lei (fără TVA);- cotei de 1/3 dintr-un teren intravilan arabil cu suprafața de 210.000 metri pătrați amplasat în municipiul Constanța. Prețul de pornire a licitației este de 9.517.200 de lei (fără TVA).Imobilele au aparținut debitorului Rezident Com SA din București. Prețurile sunt mai mici cu 50% față de prima licitație.Pe 23 februarie este programată prima licitație pentru vânzarea unei magazii de 136 metri pătrați și a unui teren de 1.078 metri pătrați, situate pe strada Cibinului, nr. 14C și 16, din Constanța. Prețul de pornire este de 989.336 de lei (fără TVA). Imobilele au aparținut debitorului Vardar Turizm, din Constanța.Tot pe 23 februarie, sunt scoase la vânzare: - un autoturism „Hyundai Accent”, fabricat în 2007, la prețul de pornire de 4.290 de lei (fără TVA);- un autoturism „Dacia Logan”, fabricat în 2006, la prețul de pornire de 2.860 de lei (fără TVA).Bunurile au aparținut debitorului Provanis SRL, din Constanța.Pe data de 28 februarie are loc prima licitație pentru vânzarea: - unei autoutilitare „Volkswagen Crafter 2 EKE2", fabricată în 2012, la prețul de pornire de 47.890 de lei (fără TVA);- unei autoutilitare „Volkswagen Crafter 2 EJE2", fabricată în 2012, la prețul de pornire de 46.950 de lei (fără TVA).Bunurile au aparținut debitorului Eltex Solar SRL, din Constanța. În aceeași zi va avea loc cea de-a treia licitație pentru vânzarea unei autoutilitare „Volkswagen Transporter”, fabricată în 2001, care a aparținut debitorului Tina Pro SRL. Prețul de pornire este de 2.456 de lei (fără TVA).Pe 28 februarie sunt scoase la vânzare prin licitație publică:- un container tip baracă 3,5 metri x 2,5 metri - preț 3.434 de lei (fără TVA);- un container tip baracă 6 metri x 2,5 metri - preț 5.217 lei (fără TVA);- o rulotă „DK Rema”, fabricată în 2008 - preț 10.033 lei (fără TVA).Bunurile au aparținut debitorului Navalex Marine SRL.Tot pe 28 februarie este scos la vânzare (prima licitație) un teren extravilan neproductiv în suprafață de 80.000 metri pătrați, situat în localitatea Mihail Kogălniceanu. Prețul de pornire este de 512.969 de lei (fără TVA). Imobilul a aparținut debitorului Piatra Lux Extract SRL, din Constanța. În aceeași zi e programată licitația a treia pentru vânzarea următoarelor bunuri ale debitorului Pavicom SRL din localitatea Nicolae Bălcescu: - autoutilitara „Dacia 1305 Pick-up”, fabricată în 2001, nefuncțională, la prețul de pornire de 890 de lei (fără TVA);- autoutilitara „Dacia 1305 Pick-up”, fabricată în 2004, nefuncțională, la prețul de pornire de 890 de lei (fără TVA). Prețurile sunt mai mici cu 50% față de prima licitație.Pe 28 februarie este scos la vânzare (licitația a patra) un autoturism „Dacia 1307", fabricat în 2001, care a aparținut debitorului Polipropilena SRL, din Constanța. Prețul de pornire, diminuat cu 50%, este de 890 de lei. La aceeași dată are loc prima licitație pentru vânzarea unui teren de 2.256 metri pătrați, situat în localitatea Neptun, strada Trandafirilor - zona hotel „Romanța”, la prețul de pornire de 756.799 lei (fără TVA). Imobilul a aparținut debitorului SC Hotel Club Estival 2002 SA.La rândul său, compartimentul de valorificare din cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice Constanța are la vânzare:- un autoturism „Daewoo Matiz” (preț: 1.100 de lei);- un autoturism „Volvo V70DC” (preț: 20.400 de lei);- un autoturism „Audi 3" (preț: 10.800 de lei);- un autoturism „Mercedes Benz BE” (preț: 3.700 de lei);- un autoturism „Fiat Stilo”, fabricat în 2001 (2.240 de lei);- un autoturism „Mercedes C200 Kompresor”, fabricat în 2001 (2.160 de lei);- un autoturism „Fiat Albea”, fabricat în 2004 (3.780 de lei);- un autoturism „Hyundai Elantra”, fabricat în 2006 (preț: 13.040 de lei);- un autoturism „Buick Park Avenue”, fabricat în 1997 (3.380 de lei);- un autoturism „Daewoo Cielo Nexia”, fabricat în 1997 (720 de lei);- o autoutilitară „Iveco Eurocargo” (8.900 de lei);- ambarcațiunea „Roda 2000”, fără pavilion, cu lungimea de 10 metri, lățimea de 4 metri și corp din lemn (24.400 de lei);- ambarcațiunea „Pasam”, cu pavilion (36.300 de lei);- ambarcațiunea „Moonlight”, cu lungimea de 10 metri, lățimea de 3 metri (23.700 de lei);- pescadorul „Efeler 1", sub pavilion Turcia, dotat cu un motor diesel în 4 timpi, la prețul de 10.800 de lei;- ambarcațiunea din lemn „Sea World”, cu lungimea de 14,5 metri și lățimea de 5,5 metri, dotată cu un motor, la prețul de 9.575 de lei (diminuat de la 38.300 de lei); - o ambarcațiune din lemn cu lungimea de 20 metri și lățimea de 6 metri, dotată cu motor Diesel, în patru timpi, la prețul de 15.750 de lei.La acestea se adaugă zeci de mii de site pentru baterii sanitare, croșete metalice și pandantive din piatră, mii de fermoare din plastic și andrele, sute de chei de yale și auto blanc, circa două milioane de perechi de șosete pentru femei și multe alte mărunțișuri.