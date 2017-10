Fiscul vinde două barje şi o flotilă de autoturisme la preţ de chilipir

Fiscul vinde două barje și o flotilă de autoturisme la preț de chilipir

Grație numeroșilor rău-platnici, Fiscul a ajuns să dețină cel mai mare auto show-room din țară. Oferta sa cuprinde autovehicule de toate tipurile, la prețuri de chilipir. Iată, Direcția Generală a Finanțelor Publice Galați (la care este arondat județul Constanța) scoate la licitație următoarele autoturisme: - Dacia Sandero, an de fabricație 2009, preț de pornire 8.600 de lei;- Dacia Sandero, an 2009, preț 12.900 de lei;- Dacia Sandero, an 2007, preț 6.975 de lei;- Dacia Logan, an 2006, preț 2.250 de lei;- Dacia Logan, an 2007, preț 4.650 de lei;- Dacia Logan MCV, an 2006, preț 7.687 de lei;- Opel Zafira, pe motorină, an 2001, preț 1.550 de lei;- Opel Zafira, an 2011, preț 26.009 de lei;- Kia, pe motorină, nefuncțional, an 2006, preț 4.250 de lei;- Wolkswagen Golf, an 2001, preț 5,323;- Ford Transit, an 2001, preț 16.391 de lei;- Opel, an 1997, preț 3.825 de lei.Există oferte și pentru cei ce au afaceri în domeniul shipping-ului. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța vinde, pe data de 4 aprilie 2016, prin licitație:- barja 2650, sub pavilion românesc, cu capacitatea de 451.530 metri cubi, la prețul de pornire de 125.525 de lei; - barja 2651, sub pavilion românesc, cu capacitatea de 455.267 metri cubi, la prețul de pornire de 149.960 de lei.Ambele au aparținut debitoarei NGR Fluvial Royal SRL din Eforie Nord.