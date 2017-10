Fiscul vinde cereale, pensiuni şi fâneţe în Sinaia, maşini de tocat şi IPod-uri

Fiscul vinde cereale, pensiuni și fânețe în Sinaia, mașini de tocat și IPod-uri

Vânzările compartimentului de valorificare din cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice Constanța au crescut de când a început să funcționeze Direcția Regională de Antifraudă Fiscală Constanța. În primele nouă luni ale anului 2014, încasările din valorificarea mărfurilor confiscate intrate în proprietatea statului au crescut cu 25% față de aceeași perioadă a anului precedent, ridicându-se la 1,3 milioane de lei. În prezent, sunt la vânzare 110 tone de cereale confiscate de Antifraudă, 3.000 metri liniari de materiale textile și 300 de perechi de încălțăminte pentru copii confiscate de vameșii din portul Constanța.O altă sursă importantă de venituri a Agenției Naționale de Administrare Fiscală o reprezintă vânzarea bunurilor rău-platnicilor executați silit. În cele ce urmează, vă prezentăm câteva dintre „chilipirurile” scoase la vânzare în această lună, în județul Constanța.Pe 7 octombrie 2015, are loc cea de-a treia licitație pentru vânzarea pensiunii Vila Camy (demisol, parter, etaj și mansardă) și a unui teren intravilan, cu suprafața de 524 metri pătrați, situate în Sinaia, județul Prahova. Imobilele au aparținut debitoarei Nic Stanti SRL, din Constanța și sunt grevate de ipoteci în favoarea statului român, a unei bănci comerciale și a executorului judecăto-resc. Prețul de pornire a licitației este de 581.580 lei (exclusiv TVA) și a fost diminuat cu 50% față de prima licitație.Tot pe 7 octombrie 2015, are loc cea de-a treia licitație pentru vânzarea unui teren folosit ca fâneață, cu suprafața de 2.529 metri pătrați, situat în localitatea Zărnești, județul Brașov. Imobilul a aparținut debitoarei Electrosilva SRL, din Constanța. Prețul de pornire este de 26.645 lei (exclusiv TVA) și a fost redus cu 50%.Pe 20 octombrie 2015, va avea loc cea de-a doua licitație pentru vânzarea unui imobil compus din locuință de serviciu, magazie și teren cu suprafața de 1.186 metri pătrați, situat în Constanța, pe bulevardul Tomis, nr. 312 A. Imobilul a aparținut debitorului Defta Com SRL și este grevat de ipoteci în favoarea statului român și a unei bănci comerciale. Prețul de pornire a licitației este de 1.327.247 lei (exclusiv TVA).Pe 20 octombrie 2015, va avea loc ce-a de-a doua licitație pentru vânzarea unor bunuri care au aparținut firmei Iul & Cris Improvement SRL, din Constanța. Este vorba, printre altele, de: un fax de birou (preț de pornire 966 lei), două IPad-uri (661 lei și 858 lei), mobilier de birou (2.151 lei), mobilier de bucătărie (2.294 lei), două mese de pescărie (2.289 lei fiecare), trei cuve bazin de inox (cu prețuri între 2.220 și 2.284 lei), o mașină de tocat carne (2.089 lei), două aparate de aer condiționat (737 lei bucata), o cameră frig (1.045 lei), opt tarabe din inox (între 2.677 și 2.792 lei) și o autoutilitară (26.240 lei).