Fiscul vinde autoturisme, motostivuitoare, camere video şi aparatură foto

Fiscul vinde autoturisme, motostivuitoare, camere video și aparatură foto

Vreți să cumpărați un apartament, o casă sau un teren? Aveți nevoie de o mașină foarte ieftină? Nu vă rămâne decât să participați la licitațiile Fiscului. Cei interesați trebuie să urmărească anunțurile de vânzare, să aibă răbdare și să aștepte reducerile de prețuri. La a doua licitație prețul de pornire scade cu 25%, iar la a treia, cu 50%.Pe data de 26 septembrie 2017 este programată prima licitație pentru vânzarea următoarelor bunuri:➤ o autoutilitară „Mercedes Sprinter”, în stare tehnică bună, fabricată în anul 2003, la prețul de 254.192 lei (fără TVA);➤ un obiectiv cameră video zoom Cannon 70 - 200, cu 5.578 lei (fără TVA);➤ un obiectiv cameră video Cannon KJ17EXTB, cu 45.947 lei (fără TVA);➤ un aparat foto Cannon CN-EOS5DMKII, cu 7.406 lei (fără TVA);➤ un obiectiv cameră video Cannon HJ14x4,3B IRSE, cu 97.369 lei (fără TVA);➤ CP SOLO - 1012-001 Crossover Solo 1M/E Live, cu 30.174 lei (fără TVA);➤ două camere video Sony PMV-350XDCAM EX, cu 56.690 lei (fără TVA) pe bucată;➤ o imprimantă Brady BBP 85, cu 10.468 lei (fără TVA). Bunurile de mai sus au aparținut debitorului Atelier Media SRL, din Constanța;➤ un autoturism „Toyota Land Cruiser”, în stare tehnică bună, fabricat în anul 2005, la prețul de 31.819 lei (fără TVA) și ➤ un autoturism „Daewoo Tico”, în stare tehnică bună, fabricat în anul 1998, cu 2.020 lei (fără TVA). Ambele au aparținut debitorului MM Indoor & Outoor SRL, din Constanța;➤ un autoturism „Daewoo Cielo”, avariat, fabricat în anul 2005, cu 917 lei (fără TVA);➤ o mașină de tăiat iarba, cu 825 lei (fără TVA);➤ un motocultor „Goldoni”, cu 953 lei (fără TVA);➤ un motostivuitor, cu 4.494 de lei (fără TVA). Bunurile au aparținut debitorului Stațiunea de Cercetare - Dezvoltare Pomicolă Constanța.Pe data de 27 septembrie 2017 este programată cea de-a cincea licitație pentru vânzarea următoarelor bunuri: o mașină de șlefuit beton, în stare de funcționare, la prețul de 1.835 lei (fără TVA), care a aparținut debitorului Barte Construct SRL, din Agigea;Tot pe data de 27 septembrie 2017 este programată prima licitație pentru vânzarea următoarelor bunuri:➤ un autoturism „Jaguar X-Type”, în stare tehnică satisfăcătoare, fabricat în anul 2008, la prețul de 15.345 lei (fără TVA) și ➤ o instalație sitem de recepție prin satelit „Vu Duo”, în stare tehnică nesatisfăcătoare, cu 1.489 lei (fără TVA). Ambele bunuri au aparținut debitorului Fashion TV RO SRL, din Constanța;Pe data de 28 septembrie 2017 este programată cea de-a patra licitație pentru vânzarea:➤ unui autoturism „Opel Astra”, în stare tehnică satisfăcătoare, fabricat în anul 2008, la prețul de 2.710 lei (fără TVA). A aparținut debitorului Taxi Rumondan SRL, din Constanța;➤ următoarele bunuri care au aparținut debitorului All Logistic Distribution SRL, din Constanța: stoc de marfă - confecții noi achiziționate între anii 2008 - 2010, în stare bună, format din 1.547 rochii, 284 bluze, 30 sacouri, 160 curele, 6 geci, 22 eșarfe, 60 fuste și 15 pantaloni. Prețul total de pornire al licitației este de 42.845 lei (fără TVA);Pe data de 28 septembrie 2017 este programată cea de-a cincea licitație pentru vânzarea următoarelor bunuri:➤ un autoturism „Dacia 1307”, în stare tehnică nesatisfăcătoare, fabricat în anul 2001, la prețul de 890 lei (fără TVA). A aparținut debitorului Polipropilena SRL, din Constanța;➤ o autoutilitară „Dacia Pick-Up”, în stare tehnică satisfăcătoare, fabricată în anul 2004, la prețul de 2.263 lei (fără TVA). A aparținut debitorului Zorile SRL, din Năvodari;➤ o cotă de 1/3 dintr-un teren intravilan arabil, în suprafață de 210.000 mp, situat Constanța, la prețul de pornire a licitației de 9.517.200 lei (fără TVA). A aparținut debitorului Rezident Com SRL.