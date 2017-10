Fiscul vinde apartamente, terenuri, autoturisme, ambarcaţiuni, cazane şi băuturi fine

Fiscul vinde apartamente, terenuri, autoturisme, ambarcațiuni, cazane și băuturi fine

Știți care sunt cele mai tari hipermarket-uri din România? Răspunsul corect este: sistemul bancar și Fiscul. Nici un lanț de magazine din țară nu are mărfuri atât de multe și de variate precum băncile comerciale și Agenția Naționalăde Administrare Fiscală.În „galantarele” lor sunt expuse la vânzare: nave, unități de producție, hoteluri, pensiuni, blocuri de locuințe, vile, apartamente, spații comerciale și birouri, terenuri agricole, stații de carburanți, utilaje industriale, aparatură medicală, scule și dispozitive, mașini agricole, camioane, autoturisme și multe altele.Serviciul colectare-executare silită persoane juridice, din cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice Constanța, are câteva oferte interesante pentru amatorii de chilipiruri.Pe data de 5 octombrie 2016 are loc prima licitație publică pentru vânzarea unui teren arabil, cu suprafața de 95.000 metri pătrați, situat în extravilanul localității Corbu. Imobilul a aparținut debitoarei Pasagris & Trade Impex SRL, din București. Prețul de pornire a licitației este de 258.324 de lei (fără TVA).În aceeași zi are loc ce-a de a doua licitație publică pentru vânzarea unui autoturism „Ford Focus”, fabricat în 2008, care a aparținut debitoarei Sfera Impex SRL, din Agigea. Prețul de pornire a licitației, diminuat cu 25%, este de 17.352,75 lei (fără TVA).Pe 6 octombrie 2016, are loc licitația a doua pentru vânzarea unui cazan de apă caldă tip KS - ATR - 1200, de 2.660 litri. Prețul de pornire a licitației, diminuat cu 25%, este de 65.792 lei (fără TVA).În ziua de 11 octombrie 2016 are loc ce-a de-a doua licitație publică pentru vânzarea unui apartament cu trei camere și dependințe, în suprafață de 88 metri pătrați, a cotei de părți comune și a cotei de teren în indiviziune. Imobilul este situat în Constanța, pe bulevardul Mamaia, nr. 383, într-un bloc cu locuințe de vacanță, și a aparținut debitoarei Muza Urania SRL, din Constanța. Prețul de pornire a licitației, diminuat cu 25%, este de 381.367,50 de lei (fără TVA).Tot pe 11 octombrie 2016 are loc ce-a de a patra licitație publică pentru vânzarea unui teren intravilan, cu suprafața de 777 metri pătrați, situat în Mangalia, zona Service Neptun, care a aparținut debitoarei Relax Estival SA, din Constanța. Prețul de pornire a licitației, diminuat cu 50%, este de 147.505 lei (fără TVA).Pe 18 octombrie 2016 are loc ce-a de a treia licitație publică pentru vânzare, la jumătate de preț, a mii de sticle cu băuturi fine: whiskey, tequila, cinzano, votcă, campari, lichioruri, rom etc. Spre exemplu, cinci sticle de 0,75 litri de șampanie Don Perington vor fi vândute la prețul de 1.610,21 lei, iar 104 sticle de 0,70 litri, de whiskey Johnnie Walker Red, cu doar 1.869,33 lei.În aceeași zi este scos la vânzare prin licitație publică un autoturism „Dacia Logan”, fabricat în 2008, care a aparținut debitoarei Alex Plant SRL, din Constanța. Prețul de pornire a licitației este de 8.723 lei (fără TVA).În magaziile compartimentului de valo-rificare din cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice Constanța se află, printre altele: un autoturism și două autoutilitare, zeci de mii de fermoare din plastic, mii de andrele și de croșete metalice și aparate de jocuri electronice de noroc.La vânzare se mai află: pescadorul „Efeler 1", sub pavilion Turcia, dotat cu un motor diesel în 4 timpi, la prețul de 43.200 de lei, și am-barcațiunea din lemn „Sea World”, cu lungimea de 14,5 metri și lățimea de 5,5 metri, dotată cu un motor, la prețul de 38.300 de lei. Acestea au intrat în proprietatea statului în urma confiscării lor de către Garda de Coastă.În primele opt luni ale anului, compar-timentul de specialitate din cadrul AJFP Constanța a vândut mărfuri în valoare de circa 12.197.474 de lei, de peste 100 de ori mai mult decât în întregul an 2015.