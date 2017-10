Fiscul vă invită în… Spaţiul Privat Virtual

Fiscul vă invită în… Spațiul Privat Virtual

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați reamintește contribuabililor persoane fizice că au posibilitatea utilizării Spațiului Privat Virtual, serviciu la distanță care a fost implementat de către A.N.A.F. pentru a veni în sprijinul contribuabililor.„Spațiul Privat Virtual”(SPV) reprezintă un serviciu prin intermediul căruia se efectuează comunicarea electronică a informațiilor și înscrisurilor între Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) și persoana fizică, în legătură cu situația fiscală proprie a acesteia. SPV este accesibil și de pe smartphone sau tabletă cu unul dintre sistemele de operare Google Android sau Apple iOS. Serviciul SPV este gratuit și disponibil 24 de ore din 24.Prin intermediul „Spațiului Privat Virtual” contribuabilii pot obține: Adeverințe de venit, Certificate de atestare fiscală, Situația contribuțiilor de asigurări sociale declarate de angajatori în declarația 112, Situația/nota obligațiilor de plată.Adeverințele de venit și certificatele de atestare fiscală primite prin SPV nu se timbrează și se difuzează în format „pdf” având atașată o semnatură electronică a Ministerului Finanțelor Publice. Prin urmare, adeverințele de venit solicitate prin SPV sunt valabile fără altă semnătură și fără ștampila unității fiscale.Prin SPV se pot transmite declarații fiscale (Formularul 200- Declarație privind veniturile realizate din România, Formularul 220-Declarație privind venitul estimat-norma de venit, Formularul 230-Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și asimilate salariilor si se primesc de la organul fiscal decizii de impunere, Formularul 250 „Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice”, aferentă veniturilor realizate începând cu anul 2013; Formularul 260 „Decizie de impunere privind plățile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuții de asigurări sociale de sănătate, precum și privind obligațiile de plată cu titlu de contribuții de asigurări sociale”, pentru veniturile realizate începând cu anul 2015, Formularul 650 „Decizie de impunere privind plățile anticipate cu titlu de contribuții de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din cedarea folosinței bunurilor”, pentru veniturile realizate începând cu anul 2015).Totodată serviciul asigura și punerea la dispoziția persoanelor fizice a unor informații publice cu caracter fiscal, în scopul îndrumării acestora în îndeplinirea obligațiilor fiscale prin intermediul „Buletinului Informativ fiscal” (exemplu: Calendarul obligațiilor fiscale, Noutăți legislative, Ghiduri fiscale, Comunicate de presă, Campanii derulate, etc).Contribuabilii care doresc sa acceseze serviciul „Spatiul Privat Virtual” gasesc pe site-ul ANAF, www.anaf.ro/Spațiul Privat Virtual, instructiunile de inregistrare a utilizatorilor, atat in format „pdf”, cat si in format video, prin care sunt prezentate o serie de informatii detaliate cu privire la inregistrarea persoanelor fizice in mediul electronic si la comunicarea electronica a informatiilor si inscrisurilor intre ANAF si persoanele fizice.