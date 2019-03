Fiscul va fi reorganizat pentru a fi călărit mai ușor

„Reorganizarea Fiscului a aruncat structurile teritoriale în criză. Funcționarii nu se mai sfiesc să pronunțe cuvântul <haos>. De câteva săptămâni, nimeni nu mai muncește, nimeni nu mai semnează vreo hârtie. Activitatea e blocată.” Cu aceste cuvinte îmi începeam articolul publicat în ediția din data de 7 august 2013, în care descriam frământările și tensiunile provocate de reorganizarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală.













Oho, câte proteste au fost în acel an, câți funcționari au rămas pe drumuri, câte familii au fost afectate! Dar nimic nu a contat. Trebuia înfăptuită reorganizarea instituției cu orice preț!

Atunci, cuvântul de ordine a fost regionalizarea! Direcțiile județene ale finanțelor publice au fost transformate în administrații județene și s-a înființat suprastructura direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice. Schema organizatorică și funcțională a Fiscului s-a complicat și mai mult, construcția birocratică devenind mai greoaie și mai costisitoare.

Iată că, după numai șase ani de la acele întâmplări, Camera Deputaților spune: „La loc comanda!” Miercuri, 27 februarie 2019, deputații au votat un proiect de lege inițiat de UDMR, care prevede desființarea celor opt direcții regionale și reînființarea direcțiilor generale județene. Totodată sistemul vamal iese de sub controlul ANAF. Astfel, se înființează Direcția Generală a Vămilor, care va fi subordonată direct Ministerului Finanțelor Publice. Aceasta va prelua toate structurile vamale din cadrul ANAF, inclusiv birourile vamale de interior și de frontieră din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice.

Dar să vedem ce spune ministrul finanțelor, Eugen Teodorovici, despre această nouă schimbare:

„S-a vorbit mult de această nevoie de a reorganiza ANAF și ca structură și ca funcții, ca împărțire a funcțiilor între ANAF și Ministerul de Finanțe și în special partea de mentalitate, probabil că mentalitatea va fi și ea schimbată odată cu schimbarea acestei structuri extrem de importante pentru economia națională. Cum va arăta? V-am spus vizavi de Vamă că aceasta va fi adusă la forma dinainte de 2013, adică pusă partea de vamă sub autoritatea Ministerului de Finanțe, ca structură independentă, și sub Ministerul de Finanțe pentru că așa este normal să fie. Mai departe, în zona de ANAF știți foarte bine că anul trecut a început un proces de mutare la nivel de județ a contribuabililor mijlocii tocmai pentru o mai bună relație directă și cât mai simplă cu toți contribuabilii. De asemenea, propunerea făcută la comisie de colegii de la UDMR reflectă și o dorință de a se desființa partea de regiuni în ansamblul lor, deci ca și zonă de finanțări rămâne pe regiuni partea de vamă care într-un proiect va avea această logică, sub autoritatea Ministerului de Finanțe și la nivel regional partea de structuri."







Care este adevăratul scop al reorganizării ANAF?







Întreaga declarație poate fi rezumată astfel: vorbe goale! Ministrul nu explică de ce este necesară restructurarea ANAF, ce impact va avea asupra activității de colectare a veniturilor, cu cât se vor diminua costurile de administrare a sistemului fiscal, dacă se va reduce birocrația, câte posturi de conducere și execuție vor fi desființate. În naivitatea noastră, ne așteptam ca ministrul pe mâna căruia se află finanțele țării să iasă în fața opiniei publice și să prezinte calcule, cifre prin care să demonstreze necesitatea schimbării.







În schimb, Gelu Diaconu, fost șef al Fiscului, a avertizat prin intermediul presei că reorganizarea ANAF este cel mai complex și complicat proces de restructurare din toată administrația de stat. Această schimbare, spune Diaconu, presupune: rearondarea creanțelor curente și litigioase ale statului (zeci și sute de mii de dosare) în valoare de multe miliarde de lei; un efort administrativ uriaș și o nouă organigramă, state de funcții și de personal, regulament de ordine și funcționare; rescrierea, reașezarea relațiilor funcționale și a procedurilor operaționale; reinventarierea patrimoniului și partajarea elementelor patrimoniale pe noile subunități; emiterea a zeci de mii de decizii pentru reașezarea raporturilor de muncă pe noile funcții a întregului personal, promovări, eliberări din funcții de conducere; sute și mii de litigii de muncă etc.; crearea a cca o mie de noi posturi la nivel județean și la nivelul Vămii, pentru asigurarea serviciilor interne (contabilitate proprie, administrativ, resurse umane, juridic, etc); compromiterea totală pentru o perioadă lungă de timp a oricărui proces de reformă a administrării fiscale în era digitalizării.







Rezultatul, acestui proces complicat, costisitor și tensionat este afectarea gravă a capacității administrative a ANAF pentru o perioadă de minimum doi ani, cu impact negativ substanțial în colectare și în costul colectării.







Vă întrebați, stimați cititori, ce rost are tot acest balamuc? Diaconu crede că reorganizarea ANAF are drept scop refacerea influenței baronilor locali, care nu mai aveau suficiente pârghii, cât timp decizia nu mai era la ei, în județ.







Începând din 2016 și până în prezent, în România are loc un amplu proces de subordonare politică a tuturor instituțiilor statului. Reorganizarea ANAF este doar un alt episod din această teribilă operațiune a coaliției aflate la putere.