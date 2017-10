Fiscul şi băncile au imobile de vânzare; nu se găsesc cumpărători

Fiscul și băncile au imobile de vânzare; nu se găsesc cumpărători

Sistemul bancar și Fiscul rămân, în continuare, liderii pieței imobiliare, cu cele mai multe și mai atractive oferte. În cele ce urmează, vă prezentăm câteva dintre „chilipirurile“, scoase la vânzare de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța (AJFP) și băncile comerciale.Pe data de 25 martie 2015 va avea loc licitația pentru vânzarea unui teren intravilan situat în Bușteni, pe strada Zamora, la nr. 32 A, în suprafață de 500 metri pătrați. Terenul a aparținut firmei Alcor West SRL, din Constanța și este grevat de ipoteci constituite în favoarea SC Transilvania Leasing IFN, a unui executor judecătoresc și a AJFP Constanța. Prețul de pornire a fost diminuat cu 50% și este de 95.236 lei.Pe 31 martie 2015 este programată licitația pentru vânzarea unui teren intravilan în suprafață de 1.000 mp, situat în Cos-tinești, aparținând unor persoane care au garantat ipoteca debitorului SC La Strada Events SRL, din Constanța. Prețul de pornire a licitației, diminuat cu 25%, este de 204.900 lei (exclusiv TVA). Imobilul este grevat de ipoteci din partea creditorilor Maria Rafte și Pascal Rafte și a AJFP Constanța.Pe 2 aprilie 2015 este programată licitația pentru vânzarea unui teren intravilan în suprafață de 1.000 mp, situat în Constanța, care a aparținut debitorului Trident Forwar-ding Agency SRL, din Murfatlar. Prețul de pornire a licitației, diminuat cu 50%, este de 354.175 lei (exclusiv TVA). Imobilul este grevat de ipoteci din partea CEC Bank, a unor executori judecătorești și AJFP Constanța.Dintre licitațiile anunțate de Raiffeisen Bank spicuim:- pe data de 14 aprilie, se scoate la vânzare un apartament cu suprafața de 38,13 mp, două camere, confort II, decomandat, construit în 1970, situat la etajul 3 al unui bloc din Mangalia. Prețul de pornire este 23.200 euro;- pe data de 16 aprilie, se scoate la vânzare un apartament cu suprafața de 92,97 mp, patru camere, confort I, deco-mandat, construit în 1991, situat la etajul I al unui bloc din Hârșova. Prețul de pornire este 25.500 euro;- pe data de 28 aprilie, se scoate la vânzare un teren cu suprafața de 450 mp, situat în intravilanul localității Palazu Mare. Prețul de pornire este 20.300 euro; - pe data de 25 martie, se scoate la vânzare o casă plus un teren situate în Valul lui Traian. Casa are suprafața de 153,85 mp, șase camere, un singur nivel și a fost construită în 1996. Terenul are 647 mp. Prețul de pornire este 52.500 euro. Din oferta Băncii Transilvania am reținut:- un teren cu suprafața de 147,56 mp, situat pe strada Cumpenei, din Constanța - preț 6.500 euro; - o casă în Agigea, cu suprafața de 367,96 mp, cu mai mult de 10 camere, an de construcție 2007, plus teren în suprafață de 517 mp - preț 95.000 euro; - un teren de 30.000 mp, situat în extravilanul comunei 23 August - preț 108.000 euro; - un teren extravilan, de 7.000 mp, situat în Constanța, zona centura Aurel Vlaicu - varianta Ovidiu - preț 40.000 euro; - un teren intravilan, de 45.025 mp, situat în Constanța, pe strada Industrială - preț 1.126.000 euro.