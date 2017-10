Fiscul „reciclează“ o afacere cu fier vechi

Business-ul cu deșeuri metalice și-a câștigat locul printre afacerile cu risc mare de evaziune fiscală, alături de cele cu petrol, tutun, alcool și cereale. Unul dintre cazurile cele mai spectaculoase aflate în colimatorul Fiscului este cel al SCM Recycling SA, din Constanța. Cine este aceasta? Potrivit informațiilor de prezentare publicate pe site-ul său, firma deține un portofoliu de aproape 600 de societăți furnizoare și clienți, acoperind un segment de aproximativ 20% din piața reciclării metalelor din România. Deșeurile metalice sunt exportate din Portul Constanța în principal pe piețele din Turcia, China, Egipt și Grecia, într-un volum de aproximativ 300.000 tone anual. Cifra de afaceri a firmei a crescut an de an: în 2003 - 35 milioane de dolari, în 2004 - 42 milioane de dolari, în 2005 - 48 milioane de dolari, în 2006 - 53 milioane de dolari, în 2007 - 68 milioane de dolari, iar în 2008 - 83 milioane de dolari. Cu alte cuvinte avem de-a face cu o companie de mare calibru, de la care nu te aștepți să intre în conflict cu legea. Și totuși… Drumul spre insolvență Prezentarea de pe site ține de domeniul istoriei, căci, din adresa nr. 29460, din 21.12.2009, a Direcției General Juridice a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, rezultă că Tribunalul Constanța a dispus „deschiderea procedurii generale de insolvență împotriva SCM Recycling SA”. Din datele publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, rezultă că după ce firma a pornit la drum cu dreptul, fiind deosebit de profitabilă, în ultimii ani a început să înregistreze pierderi însemnate. Situația rezultatului brut a evoluat astfel: 2003 - profit de 5.529.222 lei, 2004 - profit de 18.145.490 lei, 2005 - pierdere de 2.324.891 lei, 2006 - profit de 58.772 lei, pentru 2007 datele nu sunt publicate, 2008 - pierdere de 2.563.201 lei, 2009 - pierdere de 15.326.690 lei. Sub lupa Fiscului Inspecția fiscală de la SCM Recycling SA” a fost solicitată de Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili. Pentru că pe rolul Tribunalului Constanța se afla dosarul de deschidere a procedurii generale de insolvență, statul a vrut să constate ce mai datorează SCM Recycling SA la buget, pentru a se înscrie cu suma respectivă la masa credală. Inspectorii fiscali din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice Constanța au luat la puricat afacerile societății comerciale și au constatat că, deși obiectul său principal de activitate este „recuperarea materialelor reciclabile sortate”, firma a achiziționat următoarele mijloace fixe: două ceasuri „Hublot”, un ceas „Omega”, un balansoar, un baldachin, un peridoclu, două ambarcațiuni bayliner (320SB T300 și 300SB T260). De asemenea, a plătit servicii pentru ambarcațiuni, dobânzi, prime de asigurare etc. Mai mult, inspectorii au constatat că SCM Recycling „a derulat tranzacții cu firme care au avut comportament inactiv, fie de la începutul activității, dar mai ales în perioada efectuării de tranzacții cu SCM Recycling SA, fără a face dovada achiziției de fier vechi livrate acestui client, fără a declara, în majoritatea cazurilor, tranzacțiile realizate; unele s-au dovedit a fi firme cu client unic, cu administrator sau împuterniciți în operațiuni bancare implicați în mai multe firme furnizoare ale aceluiași client.” De asemenea, în perioada 1.01.2005 - 30.09.2009, „societatea a înregistrat: // achiziții de bunuri și servicii conform facturilor în copie xerox de la diverși furnizori. Organele de inspecție au procedat la recalcularea profitului impozabil, considerând aceste cheltuieli ca fiind nedeductibile; // facturi fiscale emise de S.C. Agricola Internațional Tulcea, în baza contractului de comision nr. 207/ 01.07.2005. Societatea nu a achiziționat deșeuri de la această societate. Astfel, aceste cheltuieli sunt nedeductibile la calculul profitului impozabil; // cheltuieli cu amortizarea afe-rentă a două mașini tip Mercedes, care nu se încadrează în condiția de a fi deductibile limitat la cel mult un singur autoturism aferent fiecărei persoane cu astfel de atribuții; // societatea a emis factura fiscală nr. 7882275/ 31.10.2006 pe care nu a înregistrat-o în evidența contabilă.” Veți spune că toate acestea sunt mizilicuri. Noi ne-am cam schimbat părerea, după ce am tras linie și am calculat totalul sumelor de plată stabilite de Inspecția Fiscală: 59.331.521 lei, reprezentând TVA, impozit pe profit, sume datorate pentru protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, majorări și penalizări de întârziere. Un exemplar din procesul-verbal de inspecție a fost transmis Par-chetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Constanța. Nu doar Fiscul, ci și Serviciul de Investigare a Fraudelor, din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Constanța, este preocupat de afacerile firmei SCM Recycling SA, după cum rezultă din două adrese din 16.06.2010 și din 9.12.2010. Un abuz Contactat de „Cuget Liber”, Ca-rol Dichiu, acționar în cadrul societății, a declarat că cele prezentate în procesul-verbal de inspecție sunt rodul unor interpretări abuzive a legii. El a anunțat că va face plângere penală împotriva echipei de control și a conducerii Inspecției Fiscale din cadrul DGFP Constanța. Dichiu a negat că ar fi făcut afaceri cu firme inactive și și-a exprimat consternarea că Fiscul face apel la un concept inexistent în lege, precum cel de firmă cu comportament inactiv. Potrivit interpretării date de Ministerul Finanțelor Publice, noțiunea se referă la firmele de tip fantomă (care nu funcționează la sediul social declarat) sau care nu depun bilanțul financiar-contabil.