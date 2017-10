Fiscul pune sub sechestru şi ţâţa de la care suge

Fiscul pune sub sechestru și țâța de la care suge

„Muncesc de 45 de ani. Nu am păcălit niciodată pe nimeni. În cei 21 de ani de când fac producție, am plătit peste 9 milioane de euro la bugetele statului. Nu am avut niciodată nereguli. Acum, am întârzieri la plată și statul mă tratează ca pe evazioniști.” Declarația îi aparține inginerului mecanic Mircea Măgureanu. Datorită lui, orașul Constanța va intra în istoria industriei și agriculturii naționale ca fiind locul de naștere a primului producător de instalații de irigații din România. În 1991, pornind de la zero, Măgureanu a pus bazele firmei „Novus” SRL și a început, în parteneriat cu o firmă din Germania, să fabrice utilaje pentru irigații. În prezent, compania produce 7 modele de instalații, destinate irigării suprafețelor între 5 ha și 3.000 ha, precum și 35 de tipuri de motopom-pe, dotate cu motoare germane Deutch și motoare italiene Lamborghini. Patria ar trebui să-i fie recunoscătoare pentru activitatea de pionierat în domeniul producției, pentru faptul că a asigurat între 40 și 50 de locuri de muncă pe an și pentru că a plătit taxe și impozite de 9 milioane de euro, în decursul timpului. În locsă-l trateze cu înțelegere când piața e în cădere și e nevoit să întârzie plata dărilor, patria îl amenință cu cuțitul fiscal la gât: „Banii sau viața!” Povestea firmei „Novus” este tristă și dureroasă. Pe la mijlocul anului 2011, producătorul constănțean se afla în situația altor sute de mii de firme din România. Afectați de criza economică prelungită, de căderea piețelor, de blocajul economic și de scumpi-rea creditării, batalioane de agenți economici înregistrau întârzieri mai mari sau mai mici la plata obligațiilor. Guvernul de la acea vreme a înțeles situația și a emis un act normativ pentru acordarea înlesnirilor fiscale. În baza lui, „Novus” a obținut eșalonarea la plată a dărilor restante. O vreme, firma a reușit să respecte graficul plăților, dar a apărut o sincopă. Se prefigura o întârziere de șapte zile la virarea sumei datorate. Dovedind bună credință, „Novus” a informat Fiscul, dar corectitudinea sa nu a contat. Facilitatea a fost anulată și au fost recalculate penalități și dobânzi cu îndoită măsură. Pentru că nu era de ajuns, conturile i-au fost blocate și toate bunurile puse sub sechestru. Mircea Măgureanu a făcut contestație, a trimis o scrisoare Agenției Naționale de Administrare Fiscală și a bătut pe la ușile autorităților fiscale din Constanța. A explicat că are contrate de 1,7 milioane de lei și, dacă este lăsat să producă, poate achita datoria de 630.000 de lei cu penalități. Nu i-a folosit la nimic. Conturile au rămas sub lacăt, bunurile, sub sechestru, iar activitatea, paralizată. „Novus” găsise o bancă dispusă să o crediteze, pentru a-și plăti datoriile la Fisc. Dar cum să obțină împrumu-tul, când bunurile care urmau să fie gajate erau sub sechestru? Așa stând lucrurile, ești tentat să crezi că Fiscul e mai interesat să bage firma „Novus” în faliment, decât să obțină plata restanțelor.„Mi se spune că așa e legea și trebuie respectată. Eu cred, însă că lucrurile trebuie analizate, tratate cu discernământ. Codul fiscal precizează că, în cazul în care se produc probleme sociale, se pot acorda înlesniri. De ce nu se aplică această prevedere? Cum este posibil să blochezi activitatea unor agenți economici fără să te uiți că rămân zeci sau sute de oameni fără locuri de muncă? De unde să plătească, dacă nu pot lucra? Funcționarilor financiari nu le pasă. Îți răspund că nu e treaba lor. Este mai rău decât pe timpul oricărui regim de asuprire” - a afirmat Mircea Măgureanu. De ce inginerul nu lichidează firma, nu renunță la afacere? „Nu m-aș mai putea uita în oglindă, dacă aș face așa ceva - spune inginerul. Am 40 de oameni, specialiști unu și unu. Au fost 20 de ani lângă mine. Am trecut împreună prin multe greutăți. Minuni au ieșit din mâinile lor. Cum aș putea să le spun: plecați acasă, că eu nu mă înțeleg cu Fiscul? Mă voi lupta în continuare, trebuie să găsesc soluții!” Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța nu poate interveni, întrucât nu are competențe în problemele fiscale. În schimb poate avea un punct de vedere, poate lua atitudine. „Activitatea de producție ar trebui să se bucure de un tratament special, mai ales în actuala conjunctură economică, să beneficieze de înlesniri la plată. Pe de altă parte, firmele aflate în dificultate nu trebuie puse pe picior de egalitate cu evazioniștii și supuse aceluiași tratament. Sunt vremuri grele pentru toți agenții economici, mai ales pentru cei din producție. Statul trebuie să fie alături de ei, să-i susțină, pentru că existența sa depinde direct de economia reală. Nu trebuie să le facă viața mai grea decât e. ANAF ar trebui să nu uite un lucru: agenții economici sunt cel mai important creditor al statului și singurul care nu îi cere dobândă. Ei plătesc TVA la emiterea facturilor și de foarte multe ori nici nu mai ajung să le încaseze” - a declarat Mihai Daraban, președintele CCINA.Camera de Comerț din Constanța va avea în viitor competențe de lobby. Ea va putea interveni legal și eficient în apărarea și susținerea intereselor agenților economici, în modificarea legislației fiscale.