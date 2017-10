Fiscul nu ţi-a calculat CASS-ul pentru veniturile din chirii? Tot eşti bun de plată

Fiscul nu ți-a calculat CASS-ul pentru veniturile din chirii? Tot ești bun de plată

Constănțenii care obțin venituri din chirii, însă nu au primit de la Fisc în prima parte a anului decizii de impunere actualizate cu contribuția de 5,5% pentru sănătate, prevedere introdusă de la începutul acestui an, ar trebui să-și calculeze singuri procentul din veniturile realizate și să achite suma, dacă nu vor să plătească și penalizări.„Știu că a existat o problemă, o mică întârziere în emiterea deciziilor privind contribuțiile la fondul de sănătate, este într-adevăr neplăcut pentru toată lumea, dar se poate face un calcul aproximativ, adică în momentul când un contribuabil are decizia de impunere poate să-și calculeze un procent de 5,5% la venitul respectiv și să se ducă să plătească”, a declarat, ieri, directorul general adjunct al Direcției Asistență Contribuabili în cadrul ANAF, Mihaela Huțanu.Potrivit acesteia, în ciuda pro-blemelor apărute, obligația contribuabilului de a plăti este pre-văzută în legislație, așadar ni-meni nu va scăpa fără să achite CASS-ul. Deocamdată, nu se știe sigur dacă vor fi și penalizări. „Orice obligație fiscală se achită în mod normal pe bază de impunere, nu știu să vă spun dacă vor fi penalități sau nu (n.r. - pentru cei care nu vor plăti contribuția la sănătate pentru primul trimestru dacă nu au primit decizii de impunere cu CASS 5,5%), dar legea îmi spune că am obligația plății la data de 25 martie”, a precizat Mihaela Huțanu.