Fiscul lovește în interesele portului Constanța și ale economiei naționale

De peste două decenii, operatorii și Administrația portului Constanța se străduiesc să atragă cât mai multe fluxuri de mărfuri. Au investit sute de milioane de euro în infrastructura portuară, în noi capacități de operare a mărfurilor și în modernizarea celor vechi, au organizat misiuni economice și evenimente în străinătate și au participat la târguri internaționale.Statul român ar trebui să susțină aceste eforturi, iar unele instituții centrale și locale chiar o fac. Am în vedere Ministerul Transporturilor și Primăria Constanța.Există, însă, și instituții care acționează sistematic împotriva intereselor portului Constanța și ale economiei naționale, cum este cazul unor structuri din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.Potrivit unui comunicat dat publicității pe piața de capital, prin decizia nr. 2/2017, comisia pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate, din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice Galați, a decis să revoce autorizația de antrepozit fiscal, din data de 22.10.2015, pe care o deținea compania Oil Terminal din portul Constanța.Istoria respectivei autorizații este lungă. În iunie 2010, sub pretextul combaterii evaziunii, Fiscul a desființat antrepozitele de carburanți de la Oil Terminal, fapt ce a afectat semnificativ activitatea companiei. În acele vremuri, frâiele ANAF se aflau în pumnul lui Sorin Blejnar. Culmea ironiei, personajul este judecat, astăzi, în dosarul „Motorina”, o afacere care, susțin procurorii, a păgubit statul de TVA și accize în sumă de 22.000.000 lei.Conducerea Oil Terminal a dus ani de zile muncă de lămurire cu reprezentanții Ministerului Finanțelor Publice și ANAF, pentru a-i ajuta să înțeleagă specificul activităților portuare. Mai mult, pentru a nu mai exista niciun fel de obiecții privind cerințele tehnice ce trebuie îndeplinite, a achiziționat debitmetre moderne, de mare precizie, pentru măsurarea intrărilor și ieșirilor de produse, din rezervoare, investiția ridicându-se la circa 500.000 euro.Nu știu ce interese are comisia din cadrul DGFP Galați să suspende autorizația de antrepozit fiscal deținută de Oil Terminal din 1015 până în 2017. Dar este clar că Oil Terminal, portul Constanța și economia românească vor avea de pierdut.Practic, Oil Terminal este condamnată să nu mai depoziteze produsele petroliere în rezervoare, ci să încarce navele direct din trenuri. Astfel, pentru încărcarea unei nave de 40.000 de tone, coloana de trenuri în așteptare se va întinde din portul Constanța până la Ploiești. În loc ca încărcarea navei să se facă într-o singură zi, va fi necesară cel puțin o săptămână. În port, se vor pierde zile întregi cu manevrarea vagoanelor și se va produce un adevărat haos. Costurile de operare vor crește și, ca urmare a depășirii termenelor contractuale, se va ajunge la plata penalităților de întârziere.Evident, proprietarii mărfurilor nu vor accepta o asemenea mizerie și vor evita portul Constanța.În opinia mea, decizia comisiei din cadrul DGFP Galați este îndreptată împotriva intereselor economiei naționale. Cel mai afectat este statul român, în calitate de proprietar al infrastructurii portuare și acționar majoritar la Oil Terminal.Din comunicatul dat publicității pe piața de capital, rezultă că Oil Terminal va ataca, în instanță, decizia de revocare a autorizației de antrepozit fiscal.Cotidianul „Cuget Liber” îi solicită ministrului Finanțelor Publice, Ionuț Mișa, să analizeze acest caz și să ia măsuri reparatorii, în interesul portului Constanța și al economiei românești.De-a lungul anilor, compania a câștigat toate procesele împotriva deciziilor abuzive ale structurilor ANAF. Iată două exemple:Începând din 2003 și până în 2014, Oil Terminal a dus un adevărat război în justiție cu fosta Direcție Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale Constanța, care inventase un prejudiciu și obliga compania să îi achite 111.054.565 lei cu titlu de dobânzi de întârziere aferente taxelor vamale, TVA și comisionului vamal. Dacă ar fi plătit imensa sumă, Oil Terminal ar fi intrat în faliment. Compania a câștigat războiul, dar cheltuielile judiciare și avocații au costat-o peste 500.000 de euro, bani pe care nu s-a mai obosit să-i recupereze de la instituția vamală.În 2011, Oil Terminal a mai câștigat un alt proces cu ANAF (dosarul nr. 25976/212/2011) și a solicitat plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 241.661,53 lei. Prin sentința civilă nr. 2592/29.11.2017, Tribunalul Constanța a admis, în parte, cererea Oil Terminal SA Constanța, obligând structurile ANAF la plata sumei totale de 130.328,50 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Suntem curioși să aflăm dacă, după ce va achita această sumă, ANAFva recupera banii de la funcționarii vinovați de abuz.