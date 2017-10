Fiscul le cere contribuabililor să depună declaraţii pe care deja le are

Culmea birocrației

Fiscul le cere contribuabililor să depună declarații pe care deja le are

Marţi, 18 Mai 2010.

Ultima zi de depunere a formularului 200 „Declarație privind veniturile realizate” a fost fără cozi, îmbrânceli, fără contribuabili călcați în picioare și plimbați cu mașina Salvării. A fost o zi calmă, lejeră și pentru cei care au venit să-și declare veniturile și pentru funcționarii de la ghișeele Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Să fie de vină criza, care a închis sute de mii de agenți economici? „În ultimele zile, ritmul de depunere a declarațiilor a fost de 1.000 - 1.200 pe zi. Din cele 20.000 de declarații preconizate, au fost depuse circa 11.000" - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Adriana Elena Damian, directorul coordonator adjunct al Direcției Generale a Finanțelor Publice Constanța. Fiscul se așteaptă ca o mare parte din declarații să sosească prin poștă, căci mulți contribuabili au învățat să profite de această cale de comunicare. Ce pățesc cei ce nu și-au declarat veniturile obținute din activități independente, cedarea folosinței bunurilor, activități agricole și din operațiunile de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract? Primesc o amendă cuprinsă între 10 și 100 de lei, spune Elena Damian. Amenda este mai mică atunci când contribuabilul vine să-și declare venitul într-un interval de timp mai scurt de la termenul limită (17 mai 2010). Cu cât trece mai mult timp, cu atât sancțiunea crește. Iar dacă amenda este plătită în 48 de ore de la întocmirea procesului verbal, se reduce la jumătate. În cazul în care contribuabilul nu depune declarația nici mai târziu, i se stabilesc obligațiile de plată din oficiu, este amendat și plătește, în plus, penalități. Se pune întrebarea: de ce trebuie contribuabilul să depună declarația, din moment ce fiscul o are deja, de la agentul economic? Pentru că „așa e legea” și pentru că „fiscul nu are un sistem informatic care să centralizeze datele din toate județele”, a răspuns Elena Damian. Eu cred că ar fi cazul să se schimbe și legea, iar sistemul informatic să fie pus la punct. S-ar elimina un volum mare de muncă inutilă din partea statului, de birocrație. Contribuabilii nu ar mai fi purtați pe drumuri și sancționați. În definitiv, de ce trebuie să fie amendați ei, pentru că statul nu-și face ordine în ogradă?