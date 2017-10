Fiscul introduce o nouă aplicaţie informatică pentru agenţii economici

Fiscul introduce o nouă aplicație informatică pentru agenții economici

Pentru a veni în sprijinul companiilor furnizoare de servicii electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune și televiziune, ANAF pune la dispoziție aplicația Mini One Stop Shop (M1SS), care va deveni operațională la 1 ianuarie 2015. Începând de ieri, 1 octombrie 2014, portalul www.anaf.ro oferă posibilitatea înregistrării - înrolării în acest sistem.M1SS permite companiilor să se înregistreze, să depună declarații și să plătească TVA datorat statului membru de consum prin intermediul portalului web pus la dispoziție de către statul membru de identificare (de obicei statul membru în care compania și-a stabilit activitatea economică). Simplificarea constă în oportunitatea ca respectivele companii să nu se mai înregistreze în fiecare dintre statele în care datorează TVA, dar să beneficieze de servicii electronice prin intermediul statului membru de identificare. De asemenea, companiile vor fi taxate la rata TVA aplicabilă în statul membru de consum.Utilizarea M1SS va fi opțională și se va adresa atât companiilor cu sediul activității în UE (schema UE) cât și celor stabilite în afara UE (schema non-UE). Schema VOES (VAT on E-services) deja operațională, pusă la dispoziția furnizorilor de servicii electronice din afara UE va fi înlocuită cu M1SS.Modificările privind regulile TVA în cadrul Uniunii Europene în ceea ce privește furnizarea de servicii electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune și televiziune vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2015. Începând cu această dată, respectivele servicii furnizate de către o firmă către consumatorul final vor fi taxate în țara în care consumatorul este stabilit sau are adresa permanentă sau reședința obișnuită (numită „statul membru de consum”), indiferent unde este stabilită persoana impozabilă care furnizează serviciile respective.