Fiscul e în pragul exploziei sociale!

Finanțele sunt în fierbere. Proiectul Legii salarizării personalului plătit din fonduri publice i-a determinat pe funcționarii Agenției Naționale de Administrare Fiscală să întrerupă activitatea pentru a doua zi consecutiv.Flacăra revoltei s-a aprins în toată țara. Marți, 16 mai 2017, au fost consemnate greve spontane în județele Hunedoara, Galați, Covasna, Arad, Timiș, Neamț, Olt, Dolj, Alba Iulia, Mureș, Bacău, Brăila, Ialomița, Buzău, Vâlcea, Vaslui, Vrancea, Mehedinți și Tulcea.Începând cu ora 8,30, în curtea Trezoreriei, de pe strada Mircea cel Bătrân, din Constanța, s-au adunat circa 250 de funcționari din cadrul Administrației Finanțelor Publice municipale, care întrerupseseră activitatea. În același timp, acțiuni asemănătoare aveau loc în alte structuri ale ANAF, din județ.„Colegii mei protestează împotriva tăierii de salarii prevăzută în proiectul Legii salarizării. Reducerile preconizate pentru lucrătorii Ministerului Finanțelor Publice sunt între 10% și 35%, în funcție de categoria de personal. Eu am înțeles de la domnul Liviu Dragnea, din programul de guvernare, că vom beneficia de creșteri salariale. Or, proiectul de lege prevede cu totul altceva. Nu mai înțelegem nimic. Deci, nu numai că nu beneficiem de absolut nimic, dar chiar ni se taie din salarii. Pe de altă parte, lucrătorilor ANAF li s-a cerut să crească gradul de colectare a veniturilor la bugetele statului. Se pare că, în realitate, guvernanții doresc contrariul. Prin acest proiect, ei încearcă să ne păcălească începând cu 1 ianuarie 2018", a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber, Cătălin Enciu, președintele executiv al Sindicatului Liber Finanțe Constanța.Referindu-se la intenția Guvernului de a înființa un corp de 35.000 de consultanți fiscali, care să fie plătiți cu salarii de 10.000 de lei, Cătălin Enciu a spus: „În prezent, funcționarii ANAF nu reușesc să colecteze toate veniturile și să execute silit toți debitorii. Când se va introduce impozitul pe gospodărie, vom avea peste șapte milioane de gospodării. Cine va colecta respectivul impozit, în condițiile în care nu se va mai face stoparea impozitelor la sursă? Consultanții fiscali se vor ocupa doar cu îndrumarea contribuabililor și întocmirea declarațiilor. Plata și încasarea… Dumnezeu cu mila! Asta nu o au guvernanții în vedere. Consultantul fiscal nu se va ocupa cu încasarea efectivă.”Protestatarii au difuzat un material documentar, în care sunt prezentate anomaliile din proiectul Legii salarizării. Se precizează că, pentru funcția de consilier superior, coeficientul de ierarhizare salarială este de 1,96, indiferent de domeniul în care activează ocupantul acestei funcții - la activitatea de inspecție fiscală, de analiză de risc, de soluționare a contestațiilor, de executare silită, de asistență contribuabili sau la resurse umane, la contabilitate sau în unitățile deconcentrate ale ministerelor -, deși răspunderea și complexitatea muncii diferă.În timp ce consilierul superior (inspectorul superior), care reprezintă gradul cel mai înalt din Finanțe, are coeficientul de ierarhizare salarială 1,96, următoarele funcții au coeficienți mai mari:- sufleurul la teatru - coeficient 2,00;- grefierii și asistentele medicale cu studii medii - coeficienți între 1,96 și 3,03;- asitentul medical debutant, cu studii de scurtă durată - coeficient 2,00;- inspectorul de concurență debutant - coeficient 2,00;- șeful formației de muncitori, fără precizarea studiilor - coeficient 2,00.Participanții la acțiunea de protest se plâng de condițiile de muncă de la Administrația Finanțelor Publice. „Birourile noastre sunt pline de mucegai. Condițiile igienico-sanitare nu sunt conforme legii. Inspecția sanitară nu a venit niciodată să controleze în ce condiții lucrăm. Muncim opt ore pe zi în astfel de condiții. Sănătatea noastră este pusă în pericol. Instalația de încălzire e subdimensionată. Nu a făcut față condițiilor din această iarnă. Toți am lucrat la birou cu mănușile în mâini”, a declarat un protestatar.„Sistemul informatic este la pământ. La persoanele juridice, funcționează ceva mai bine, la persoanele fizice, deloc, iar cei de la Vamă lucrează manual. Calculatoarele și copiatoarele sunt vechi. Programele sunt greoaie, neactualizate, iar sistemul se blochează foarte des. Pierdem și câte o jumătate de oră pentru a accesa un program. Nu avem consumabile: hârtie și toner”, a relatat un alt funcționar.„Suntem nevoiți să lucrăm peste program, mai ales în perioadele de depunere a declarațiilor fiscale. Orele suplimentare nu se plătesc. Doar în parte sunt compensate cu timp liber. La ANAF, se face muncă voluntară”, a povestit o funcționară.Finanțiștii au fost duși cu preșul că vor obține creșteri salariale și sporuri. Acum, nu mai cred în promisiuni și sunt deciși să protesteze până vor obține un semnal pozitiv. Guvernul are de ce să se teamă. De la o zi la alta, nemulțumirea lucrătorilor ANAF crește în intensitate. Odată cu ea, sporesc solidaritatea de breaslă și hotărârea de a lupta până la capăt. Dacă se va ajunge la oprirea totală a activității în trezorerii, statul va rămâne fără… aer. Nu se vor mai plăti salariile, pensiile, achizițiile publice, facturile. Va fi haos!