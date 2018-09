Fiscul constănțean vinde remorchere, șalupe, autoturisme, terenuri și utilaje

Fiscul face concurență agențiilor imobiliare, târgurilor auto și furnizorilor de utilaje grele. În galantarele lui găsești ce vrei și ce nu vrei, la preț de chilipir. Important este să urmărești anunțurile de vânzare și licitațiile, să ai puțintică răbdare și să aștepți reducerile de prețuri. La a doua licitație, prețul de pornire scade cu 25%, iar la a treia, cu 50%.v v vPe data de 26 septembrie 2018, Serviciul colectare-executare silită persoane juridice, din cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice Constanța, are programată licitația pentru vânzarea următoarelor bunuri:- un teren intravilan (curte construcții), cu suprafața de 528 mp, situat în localitatea Valu lui Traian, la prețul de 62.317 lei (fără TVA, licitația a patra);- un teren extravilan arabil, cu suprafața de 5.000 mp, situat în localitatea Valu lui Traian, la prețul de 21.692 lei (fără TVA, prima licitație).Pe data de 27 septembrie 2018 este programată licitație pentru vânzarea următoarelor bunuri:- două terenuri intravilane arabile cu suprafața de 416 mp fiecare, plus o cotă de 1/6 din drumul de acces pentru fiecare din ele, situate în localitatea Agigea, la prețul de 34.658 lei fiecare (fără TVA, licitația a doua);- două terenuri intravilane cu suprafața de 330 mp fiecare, situate în localitatea Lazu, la prețul de 24.425 lei fiecare (fără TVA, prima licitație);Pe data de 2 octombrie 2018 este programată licitația pentru vânzarea următoarelor bunuri:- o remorcă „Industry Repo”, la prețul de 2.024 lei (fără TVA, prima licitație);- un teren intravilan arabil, în suprafață de 395 mp plus o cotă indiviză de 1/17 din drumul de acces, situat în localitatea Techirghiol, la prețul de 14.493 lei (fără TVA, licitația a doua);La rândul său, Serviciul Fiscal Medgidia a programat, pentru data de 2 octombrie 2018, licitația pentru vânzarea următoarelor bunuri:- un autoturism „Opel Astra” fabricat în 2002, în stare tehnică bună, la prețul de 5.757 lei (fără TVA, prima licitație);- un autoturism „Opel Astra” fabricat în 2007, în stare tehnică nesatisfăcătoare, la prețul de 2.007 lei (fără TVA, licitația a treia);- o betonieră nefuncțională, la prețul de 374 lei (fără TVA, licitația a treia);- un aparat de sudură funcțional, la prețul de 864 lei (fără TVA, licitația a treia);Tot pe 2 octombrie 2018, Serviciul colectare-executare silită, din cadrul Administrației pentru Contribuabili Mijlocii Constanța, a programat licitația a patra pentru vânzarea următoarelor bunuri:- un autoturism „Dacia Logan” fabricat în 2007, la prețul de 3.028 lei (fără TVA);- un autoturism „Dacia Logan” fabricat în 2007, la prețul de 2.330 lei (fără TVA);- un autoturism „Dacia Logan” fabricat în 2008, la prețul de 3.028 lei (fără TVA);- un autoturism „Dacia Logan” fabricat în 2007, la prețul de 3.089 lei (fără TVA);- un autoturism „Peugeot Boxer” fabricat în 2006, la prețul de 8.386 lei (fără TVA);- un autoturism „Mazda” fabricat în 2004, la prețul de 10.715 lei (fără TVA);- un autoturism „Skoda Octavia” fabricat în 2007, la prețul de 6.755 lei (fără TVA);- un autoturism „Citroen Xsara Picasso” fabricat în 2001, la prețul de 3.494 lei (fără TVA);- un autoturism „Renault Master” fabricat în 2004, la prețul de 4.193 lei (fără TVA);- un încărcător frontal „Terex”, la prețul de 40.995 lei (fără TVA);- șalupa „Teleajen”, fabricată în 1956, cu lungimea de 15,80 m, lățimea de 3,76 m, pescaj de 1,10 m, puterea totală a motorului de 158 Kw, la prețul de 45.408 lei (fără TVA);- remorcherul „Prietenia”, fabricat în 1971, cu lungimea de 32,40 m, lățimea de 6,30 m, pescaj de 1,65 m, puterea totală a motoarelor de 407,74 Kw, la prețul de 351.544 lei (fără TVA).