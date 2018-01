Fiscul constănțean vinde peste un milion de produse, la prețuri de câțiva lei

Nu trebuie să ne amăgim, „Revoluția fiscală“ va produce victime în rândul agenților economici și populației. Numărul celor ce nu își pot achita dările către stat va crește, cum se vor înmulți și cei ce vor încerca să fenteze Fiscul. Se știe doar că strângerea șurubului fiscal are, dintotdeauna același efect: creșterea evaziunii, indiferent cât de aspre sunt pedepsele.Pe de altă parte, trebuie să ne așteptăm ca Fiscul să scoată la vânzare și mai multe mărfuri executate silit ori confiscate decât până acum. În ultimii ani, Agenția Națională de Administrare Fiscală a fost mai tare decât hiper-market-urile. Niciun lanț de magazine din țară nu a avut mărfuri atât de multe și de variate la vânzare. Din „galantarele” sale au fost livrate, la prețuri de chilipir: unități de producție, hoteluri, restaurante, apartamente, terenuri, spații comerciale, nave și autovehicule, utilaje industriale, aparatură medicală, scule și dispozitive, mașini agricole și multe altele.În această lună, Serviciul colectare-executare silită persoane juridice, din cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice Constanța, are programate trei licitații. Cei interesați trebuie să urmărească anunțurile de vânzare, să aibă răbdare și să aștepte reducerile de prețuri. La a doua licitație, prețul de pornire scade cu 25%, iar la a treia, cu 50%.Pe data de 16 ianuarie 2018 este programată cea de-a treia licitație pentru vânzarea unui autoturism „Skoda”, fabricat în 2012, care a aparținut debitorului Mikas Electropower SRL. Prețul de pornire a licitației este de 16.173 lei (exclusiv TVA).Pe data de 23 ianuarie 2018 este programată prima licitație pentru vânzarea următoarelor bunuri:- un apartament cu două camere, bucătărie, baie, hol, cu suprafața de 37,10 metri pătrați, cu balcon de 3,76 de metri pătrați, plus cota indiviză de 12 metri pătrați, din terenul aferent. Imobilul este situat în Constanța, Aleea Fragilor, nr. 11, bloc P2, scara D, etaj 4, apartament 80. Imobilul a aparținut debitorului Dumitru Tita. Prețul de pornire a licitației este de 157.612 lei (exclusiv TVA);- un apartament cu o cameră, bucătărie, baie, hol, cu suprafața utilă de 33,45 metri pătrați, confort 1, plus cota parte de 4,66%, respectiv suprafața de 2,20 metri pătrați din părțile comune și dependințele întregului imobil, plus cota de 17,65 metri pătrați din terenul aferent și 5,02 metri pătrați din terenul cu destinația de spațiu verde. Imobilul este situat în Constanța, strada Berlin, nr. 20, parter, apartament 3. Imobilul a aparținut debitorului Laura Dorobanțu. Prețul de pornire a licitației este de 178.239 lei (exclusiv TVA).La rândul său, compartimentul de valorificare din cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice Constanța are la vânzare, pe stoc,o mulțime de chilipiruri, prevenite din confiscări. Din lista foarte lungă, enumerăm doar câteva:Îmbrăcăminte de damă■ 20 bluze de damă, preț 12 lei bucata;■ 49 pijamale de damă, preț 10 lei bucata;■ 59 rochii de damă, preț 12 lei bucata;■ 40 pantaloni de damă, preț 4 lei bucata;■ 990.000 șosete tip cipic de damă, preț 0,05 lei bucata;Îmbrăcăminte pentru bărbați■ 1.713 tricouri bărbătești, preț 6 lei bucata;■ 600 tricouri inscripționate „AON – Manchester United”, preț 32 lei bucata;■ 377 pantaloni, preț 3 lei bucata;■ 1.122 pantaloni scurți, preț 3 lei bucata;■ 611 pantaloni scurți, preț 6 lei bucata;Marochinărie■ 36 poșete tip rucsac, preț 10 lei bucata;■ 4.582,3 Kg de piei de miel prelucrate, în diverse culori, preț 2,5 lei kilogramul;Ceasornicărie■ 1.116 ceasuri metalice, de mână, preț 1,75 lei bucata;Articole de mercerie■ 25.000 de fermoare din plastic de 50 cm, preț 0,13 lei bucata;Articole metalice■ 20.998 site de baterie sanitară, preț0,05 lei bucata;■ 900 chei yale blanc, preț 0,38 lei bucata;■ 900 chei auto blanc, preț 0,75 lei bucata;■ 200 pistoale de etichetat, preț 7,50 leibucata;Autovehicule■ un autoturism „Renault Espace”, preț 3.000 lei;■ un autoturism Opel Frontera”, fără documente, preț 2.500 lei;■ un autoturism „Audi A6”, preț 4.500 lei;■ un autoturism „Dacia Logan”, preț 5.500 lei;■ un autoturism „Ford Mondeo”, preț 4.500 lei;Carburanți■ 1.200 litri de motorină, preț 1,12 lei litrul.