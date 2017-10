Fiscul constănţean vinde o flotilă de autoturisme şi de ambarcaţiuni, la preţ de chilipir

Fiscul constănțean vinde o flotilă de autoturisme și de ambarcațiuni, la preț de chilipir

Au trecut vremurile când Fiscul constănțean scotea la vânzare doar țigări de contrabandă și mizerii de import: îmbrăcăminte, încălțăminte și articole de uz casnic de calitate îndoielnică. Astăzi, este mai tare decât hipermarket-urile. Niciun lanț de magazine nu are mărfuri atât de multe și de variate.În „galantarele” lui sunt expuse la vânzare: ambarcațiuni, apartamente, terenuri, auto-turisme și autoutilitare, băuturi, aparatură electrică și electronică și așa mai departe.Serviciul colectare-executare silită persoane juridice, din cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice Constanța, are câteva oferte interesante pentru amatorii de chili-piruri. Pe data de 15 noiembrie 2016, este programată cea de a doua licitație publică pentru vânzarea unui autoturism „Dacia Logan”, fabricat în 2006, care a aparținut debitoarei Alex Plant SRL, din Constanța. Prețul de pornire a licitației, diminuat cu 25%, este de 6.542,25 lei (fără TVA).În aceeași zi, va avea loc prima licitație pentru vânzarea unor bunuri în stare funcțională, care au aparținut debitorului Balmar Chill Caffe SRL din Constanța. Este vorba de:• un cuptor pentru opt pizza de 33 cm - Resto Italia (prețul de pornire a licitației, fără TVA, este de 2.410 de lei);• un malaxor Resto 20 litri, 220 V (1.340 de lei);• un TV Led 1 Samsung, cu diagonala de 125 cm (1.800 de lei);• un TV Led 1 LG cu diagonala de 106 cm (840 de lei);• o hotă de perete monobloc, din oțel inoxidabil, cu dimensiunile de 1.800 x 900 mm (1.160 de lei).Pe data de 23 noiembrie 2016 este organizată cea de a doua licitație publică pentru vânzarea unui teren intravilan în suprafață de 1.000 metri pătrați, situat în localitatea Vama Veche. Imobilul a aparținut debitoarei Sara Lux Park SRL din Constanța. Prețul de pornire a licitației, diminuat cu 25%, este de 288.915 lei (fără TVA).Tot pe data de 23 noiembrie 2016 este organizată cea de a doua licitație publică pentru vânzarea unui apartament cu trei camere, confort II, în suprafață de 54,77 metri pătrați, cu balcon de 3,36 metri pătrați, situat în municipiul Mangalia, strada Pictor Tonitza, bloc C2, etaj 1. Imobilul a aparținut debitoarei Ioana Marina Sava. Prețul de pornire a licitației, diminuat cu 25%, este de 102.698 de lei (fără TVA).Pe data de 24 noiembrie 2016 are loc prima licitație publică pentru vânzarea a 169 de sticle cu băuturi fine: whisky, votcă, rom, lichioruri, șampanie, vermut etc. Spre exemplu, o sticlă de șampanie Don Perington va fi vândută la prețul de 579,17 de lei (fără TVA), iar trei sticle de whisky Chivas Royal 21 years old, cu 1.112,50 de lei. Întreaga cantitate de marfă este evaluată la prețul de 14.056,72 lei. Băutura a aparținut debitoarei Posto Seis Club SRL din București.În aceași zi, va avea loc prima licitație pentru vânzarea unui autoturism „Dacia”, fără an de fabricație precizat, nefuncțional, care a aparținut debitoarei Alex & Deea Construct SRL din Năvodari. Prețul de pornire a licitației, fără TVA, este de 3.425 de lei.La rândul său, compartimentul de valo-rificare din cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice Constanța are la vânzare:• un autoturism „Hyundai Elantra”, fabricat în 2006 (preț: 32.600 de lei);• un autoturism „Buick Park Avenue”, fabricat în 1997 (9.700 de lei);o un autoturism „Opel Astra”, fabricat în 1992 (800 de lei);• un autoturism „Peugeot 406 Sedan”, fabricat în 1997 (2.100 de lei);• un autoturism „Daewoo Cielo Nexia”, fabricat în 1997 (1.800 de lei);• un autoturism „Fiat Stilo”, fabricat în 2001 (5.600 de lei);• un autoturism „Mercedes C200 Kompre-sor”, fabricat în 2001 (5.400 de lei);• un autoturism „VW Golf III”, fabricat în 1996 (800 de lei);• un autoturism „Fiat Albea”, fabricat în 2004 (5.400 de lei);• un autoturism „Opel Astra”, fabricat în 1998 (1.000 de lei);• o autoutilitară „Iveco Daily 2.5", fabricată în 2000 (11.000 de lei);• o autoutilitară „Iveco” cu caroserie izotermă, fabricată în 2003 (17.300 de lei);• o autoutilitară „Renault FCOJBF Kangoo Expres”, fabricată în 2001 (4.300 de lei);• pescadorul „Efeler 1", sub pavilion Turcia, dotat cu un motor diesel în 4 timpi, la prețul de 17.280 de lei (diminuat de la 43.200 de lei, cât era inițial);• ambarcațiunea din lemn „Sea World”, cu lungimea de 14,5 metri și lățimea de 5,5 metri, dotată cu un motor, la prețul de 15.320 de lei (diminuat de la 38.300 de lei); • o ambarcațiune din lemn cu lungimea de 20 metri și lățimea de 6 metri, dotată cu motor Diesel, în patru timpi, la prețul de 25.200 de lei.La acestea se adaugă zeci de mii de site pentru baterii sanitare, croșete metalice și pandantive din piatră, mii de fermoare din plastic și andrele, sute de chei de yale și auto blanc, circa două milioane de perechi de șosete pentru femei și multe alte mărunțișuri.