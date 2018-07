Fiscul constănțean vinde nave, terenuri, utilaje și autoturisme la preț de chilipir

Vreți să cumpărați, ieftin, un apartament, un teren sau o mașină? Nu vă rămâne decât să participați la licitațiile Fiscului. Cei interesați trebuie să urmărească anunțurile de vânzare, să aibă răbdare și să aștepte reducerile de prețuri. La a doua licitație, prețul de pornire scade cu 25%, iar la a treia, cu 50%.v v vÎn perioada următoare, Serviciul colectare-executare silită persoane juridice, din cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice Constanța, are la vânzare o gamă largă de nave, imobile, utilaje și vehicule.Pe data de 3 iulie 2018 este programată licitația pentru vânzarea următoarelor bunuri:- un teren intravilan în suprafață de 2.421 mp, situat în localitatea Peștera, strada Viilor, nr. 3, la prețul de pornire a licitației de 12.625 lei (fără TVA). A aparținut debitorului Luciana Popa (licitația a doua);- o clădire (hală maternitate) cu suprafața construită de 504 mp și un teren intravilan de 709 mp, situate în localitatea Nisipari. Prețul de pornire a licitației este de 72.587 lei (exclusiv TVA). Imobilele au aparținut debitorului Nicolae Anghel (licitația a doua);- un autoturism „Skoda Octavia”, fabricat în anul 2009, în stare tehnică satisfăcătoare, la prețul de 9.423 lei (fără TVA). A aparținut debitorului Ciao System SRL (licitația a doua);- un autoturism „Dacia Logan”, fabricat în anul 2011, la prețul de 6.984,5 lei (fără TVA) și- un container birou la prețul de 11.671 lei (fără TVA);- o hală industrială la prețul de 20.757,5 lei (fără TVA);- un tocător „Volvo” la prețul de 15.373,5 lei (fără TVA);- un ifron la prețul de 3.922,5 lei (fără TVA);- un graifer la prețul de 8.244 lei (fără TVA);- un rotator 2013 la prețul de 871,5 lei (fără TVA);- un rotator 2014 la prețul de 2.914 lei (fără TVA);- rocoante plus suport de fixare, la prețul de 2.615 lei (fără TVA);- o macara - remorcă la prețul de 21.039,5 lei (fără TVA);- un utilaj multilamă la prețul de 1.777,5 lei (fără TVA);- o mașină de ascuțit cuțite la prețul de 3.261,5 lei (fără TVA). Bunurile au aparținut debitorului Bafro Forest Impex SRL (licitația a treia).Pe data de 9 iulie 2018 este programată prima licitație pentru vânzarea următoarelor bunuri care au aparținut debitorului Argos SA:- un încărcător frontal „Terex” la prețul de 81.990 lei (fără TVA);- un excavator „Jeb” la prețul de 117.860 lei (fără TVA);- o barjă construită în 1979, la prețul de 379.575 lei (fără TVA);- o dragă fluvială construită în 1980, la prețul de 444.794 lei (fără TVA);- șalupa „Teleajen” construită în 1956, la prețul de 90.816 lei (fără TVA);- remorcherul „Prietenia” construit în 1971, la prețul de 703.088 lei (fără TVA).- un autoturism „Dacia Logan”, fabricat în anul 2007, la prețul de 6.056 lei (fără TVA);- un autoturism „Dacia Logan”, fabricat în anul 2007, la prețul de 4.659 lei (fără TVA);- un autoturism „Dacia Logan”, fabricat în anul 2008, la prețul de 6.056 lei (fără TVA);- un autoturism „Dacia Logan”, fabricat în anul 2007, la prețul de 6.167 lei (fără TVA);- un autovehicul „Iveco Daily”, fabricat în anul 2006, la prețul de 28.883 lei (fără TVA);- un autoturism „Peugeot Boxer”, fabricat în anul 2006, la prețul de 16.771 lei (fără TVA);- un autoturism „Mazda”, fabricat în anul 2004, la prețul de 21.429 lei (fără TVA);- un autoturism „Skoda Octavia”, fabricat în anul 2007, la prețul de 13.510 lei (fără TVA);- un autoturism „Citroen Picasso”, fabricat în anul 2001, la prețul de 6.988 lei (fără TVA);- un autoturism „Renault Master”, fabricat în anul 2004, la prețul de 8.385 lei (fără TVA).Pe data de 10 iulie 2018 este programată prima licitație pentru vânzarea unui teren intravilan în suprafață de 601 mp, situat în localitatea Cuza Vodă, strada Molidului, nr. 27, la prețul de pornire a licitației de 11.183 lei (fără TVA). A aparținut debitorului Valentin Timofte.Pe data de 11 iulie 2018 este programată cea de a doua licitație pentru vânzarea următoarelor bunuri care au aparținut debitorului Grup Media Sud Călători:- șapte microbuze „Iveco”, fabricate în anul 2004, la prețul de 2.823,75 lei (fără TVA) fiecare și- două microbuze „Mercedez - Benz”, fabricate în anul 2007, la prețul de 3.340,5 lei (fără TVA) fiecare. Cele nouă autovehicule nu sunt funcționale.Pe data de 12 iulie 2018 este programată cea de a doua licitație pentru vânzarea următoarelor bunuri:- un teren intravilan în suprafață de 2.075 mp, situat în Constanța, strada Baba Novac, zona Compozitorilor, la prețul de pornire a licitației de 1.403.874,75 lei (fără TVA). Au aparținut debitorului Rezident Com SA (licitația a doua);- o locuință (parter), cu suprafața de 178 mp, o construcție anexă de 47 mp și teren intravilan aferent de 734 mp, situate în satul Siminoc, din județul Constanța, strada Arțarului, nr. 41. Prețul de pornire al licitației este de 140.938 lei (fără TVA). Bunurile au aparținut debitorului Eko House Corp SRL (licitația a treia);- unui spațiu comercial cu suprafața construită de 19 mp și teren intravilan de 19 mp, la prețul de 4.030 de lei (fără TVA) și- unui spațiu comercial cu suprafața construită de 18 mp și teren intravilan de 18 mp, la prețul de 3.709 de lei (fără TVA), ambele situate în localitatea Cobadin, șoseaua Negrești, nr. 3. Imobilele au aparținut debitorului N.C. Video Cheff Internațional SRL.