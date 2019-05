Fiscul constănțean vinde clădiri, terenuri, apartamente, mașini și multe alte chilipiruri

Fiscul face concurență hipermarket-urilor, agențiilor imobiliare și târgurilor auto. În galantarele lui găsești ce vrei și ce nu vrei, la preț de chilipir. Important este să urmărești anunțurile de vânzare și licitațiile, să ai puțintică răbdare și să aștepți reducerile de prețuri. La a doua licitație, prețul de pornire scade cu 25%, iar la a treia, cu 50%.Pe data de 15 mai 2019, Serviciul Fiscal Mangalia a programat licitația a treia pentru vânzarea următoarelor bunuri:- un apartament cu trei camere și suprafața de 63,08 mp, situat în Mangalia, str. Mihai Viteazul, bl. B2, ap. 8, et. 2, la prețul de 109,815 lei;- o clădire (parter, două etaje și mansardă), cu suprafața construită de 324 mp și suprafața desfășurată de 1.207 mp, plus un teren de 1.000 mp. Imobilul este situat în localitatea Limanu, str. Pichetului, nr. 11. Prețul este de 588,988 lei.Tot pe data de 15 mai 2019, Serviciul Fiscal Mangalia a programat prima licitație pentru vânzarea următoarelor bunuri:- două loturi de teren cu suprafața de 1.000 mp fiecare, situate în localitatea2 Mai, comuna Limanu, la prețul total de 331.300 lei.Pe data de 22 mai 2019, Serviciul colectare-executare silită persoane juridice, din cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice Constanța, a programat licitația a treia pentru vânzarea următoarelor bunuri:- un teren intravilan în suprafață de 4.000 mp;- o construcție parter + etaj, cu suprafața construită de 191,25 mp și suprafața desfășurată de 382,50 mp, cu destinația de depozitare și desfacere materiale de construcții (la parter) și birouri (la etaj);- o hală industrială cu suprafața de 434,88 mp. Imobilele sunt situate în localitatea Lumina, strada Tulcei, nr. 107A. Prețul de pornire a licitației este de 792,231 lei.Pe data de 28 mai 2019, Serviciul Fiscal Medgidia a programat licitația pentru vânzarea următoarelor bunuri:a) licitația a treia- un autoturism „Mercedez Benz Sprinter” fabricat în 2002, în stare tehnică bună, la prețul de 23.348 lei.b) licitația a patra- un rotisor cu două țepușe - 638 lei;- un cântar comercial fără braț CAS 15 Kg - 125 lei;- o vitrină frigorifică, 2 m lungime - 800 lei;- o combină frigorifică LG - 650 lei;- o drujbă Dolimar - 255 lei;- un birou cu scaun - 250 lei;- un televizor Samsung cu leduri - 540 lei.v v vLa rândul său, compartimentul de valorificare din cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice Constanța are la vânzare următoarele chilipiruri:- 60 colțari din aluminiu 7x7 mm - 2 lei bucata;- 629 perechi de șosete bărbătești - între 1 leu și 2,5 lei perechea;- 60 perechi de șosete de damă - 1 leu perechea;- 70 de costume de baie bărbătești - 32 lei bucata;- 70 de costume de baie de damă - 32 lei bucata;- 18 fuste din piele - 15 lei bucata;- 48 de pantaloni - 22 lei bucata;- 65 șorturi de plajă - 15 lei bucata;- 189 pălării de plajă pentru bărbați - 7 lei bucata;- 50 de huse de telefon mobil - 10 lei bucata;- 305 seturi de carioca (12 bucăți pe set) - 1,4 lei setul;- 96 de triciclete pentru copii - 49 lei bucata;- 4.771 ceasuri de mână - 0,5 lei bucata;- 8.400 pixuri - 0,08 lei bucata;- două motociclete „Vento Rabelian” noi - 5.000 lei bucata;- 25 de chitare din lemn - 40 lei bucata și multe, multe altele.