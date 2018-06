Fiscul constănțean vinde apartamente, terenuri și autoturisme la preț de chilipir

Vreți să cumpărați, ieftin, un apartament, un teren sau o mașină? Nu vă rămâne decât să participați la licitațiile Fiscului. Cei interesați trebuie să urmărească anunțurile de vânzare, să aibă răbdare și să aștepte reducerile de prețuri. La a doua licitație, prețul de pornire scade cu 25%, iar la a treia, cu 50%.v v vÎn perioada următoare, Serviciul colectare-executare silită persoane juridice, din cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice Constanța, are la vânzare o gamă largă de imobile și vehicule.Pe data de 26 iunie 2018 este programată cea de-a doua licitație pentru vânzarea următoarelor bunuri:- un teren intravilan (curți construcții) în suprafață de 6.330 mp, situat în localitatea Pecineaga, strada Cuza Vodă, nr. 13, la prețul de pornire a licitației de 53.181 lei (fără TVA). Au aparținut debitorului Mineccia Import - Export SA;- un autoturism „Audi A6”, fabricat în anul 2002, în stare tehnică nesatisfăcătoare, la prețul de 5.699 lei (fără TVA). A aparținut debitorului Eurovic Trade SRL;- un autoturism „Opel Zafira”, fabricat în anul 2002, în stare tehnică satisfăcătoare, la prețul de 5.490 lei (fără TVA). A aparținut debitorului Gam Top Nav SRL;- un autoturism „Volkswagen Passat”, fabricat în anul 2008, în stare tehnică satisfăcătoare, la prețul de 10.315 lei (fără TVA). A aparținut debitorului Gan Top Ship SRL;- un autoturism „Volkswagen Polo”, fabricat în anul 1996, în stare tehnică satisfăcătoare, la prețul de 1.329 lei (fără TVA);- un autoturism „BMW 320D”, fabricat în anul 2005, în stare tehnică nesatisfăcătoare, la prețul de 10.840 lei (fără TVA). Ambele au aparținut debitorului Navalex System SRL.Pe data de 27 iunie 2018 este programată licitația pentru vânzarea următoarelor bunuri:- un apartament cu patru camere și dependințe, cu suprafața utilă de 71,52 mp, plus cotă indiviză din terenul aferent de 49,84 mp, situat în Constanța, strada Răscoalei din 1907, nr. 27, ap. 4. Prețul de pornire a licitației este de 164.792 lei (fără TVA). A aparținut debitorului Alexandru Gigel Bicoiu (licitația a doua);- un teren extravilan arabil, în suprafață de 790 mp, situat în localitatea Corbu, zona Cap Midia, la prețul de pornire a licitației de 9.627 lei (fără TVA). A aparținut debitorului Simona – Ramona Todoran (licitația a patra).Pe data de 28 iunie 2018 este programată licitația pentru vânzarea următoarelor bunuri:- o construcție (hală de sortare) cu suprafața construită de 1.512 mp, situată în localitatea Culmea (fosta fermă Nazarcea), la prețul de pornire a licitației de 489.825 lei (fără TVA). A aparținut debitorului Tehnostone SRL (prima licitație);- un teren intravilan (curți construcții) în suprafață de 538 mp, situat în localitatea Valu lui Traian, strada Valul de Piatră, nr. 10, la prețul de pornire a licitației de 124.633 lei (fără TVA). A aparținut debitorului Constantin Văduva (prima licitație);- un teren extravilan, în suprafață de 1.889 mp, situat în localitatea Năvodari, la prețul de pornire a licitației de 13.489 lei (fără TVA). A aparținut debitorului Ionel Gherca (licitația a patra);- un apartament cu trei camere și dependințe, cu suprafața utilă de 73,83 mp, plus cotă indiviză din terenul aferent de 16 mp, situat în Năvodari, strada Constanței, bl. C3, sc. B, etaj 5, ap. 46. Prețul de pornire a licitației este de 278.221 lei (fără TVA). A aparținut Alexandra Ince (prima licitație).