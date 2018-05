Fiscul constănțean, o flotilă de autovehicule, terenuri, baruri și apartamente

Vreți să cumpărați, ieftin, un apartament, un teren agricol sau o mașină? Nu vă rămâne decât să participați la licitațiile Fiscului. Cei interesați trebuie să urmărească anunțurile de vânzare, să aibă răbdare și să aștepte reducerile de prețuri. La a doua licitație, prețul de pornire scade cu 25%, iar la a treia, cu 50%.★ ★ ★În perioada următoare, Serviciul colectare-executare silită persoane juridice, din cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice Constanța are la vânzare o gamă largă de imobile și vehicule.Pe data de 15 mai 2018 este programată licitația a patra pentru vânzarea unui spațiu comercial compus din trei birouri cu suprafața de 45,14 mp, situat în Constanța, șoseaua Mangaliei, nr. 80 A, bloc C1, etaj 1. Prețul de pornire este de 36.915,50 lei (fără TVA). A aparținut debitorului Carpemat Nev Societate Cooperativă Meșteșugărească.Pe 16 mai 2018 este programată licitația a patra pentru vânzarea următoarelor autovehicule:- o autoutilitară furgon „Peugeot Expert”, fabricată în anul 2005, în stare tehnică satisfăcătoare, la prețul de 2.315 lei (fără TVA). A aparținut debitorului Dumitriu SRL;- un autoturism „Dacia Logan”, fabricat în anul 2007, în stare tehnică satisfăcătoare, la prețul de 3.700 lei (fără TVA). A aparținut debitorului Cert General Solutions SRL.Pe 21 mai 2018 este programată licitația a patra pentru vânzarea unui autoturism „Audi A4”, fabricat în anul 2005, la prețul de 12.766 lei (fără TVA), care a aparținut debitorului Black Pearl SRL.Pe 22 mai 2018 este programată prima licitație pentru vânzarea următoarelor bunuri:- un autoturism „Audi A6”, fabricat în anul 2002, în stare tehnică nesatisfăcătoare, la prețul de 7.599 lei (fără TVA). A aparținut debitorului Eurovic Trade SRL;- un autoturism „Volkswagen Polo”, fabricat în anul 1996, în stare tehnică satisfăcătoare, la prețul de 1.772 lei (fără TVA) și- un autoturism „BMW 320D”, fabricat în anul 1995, în stare tehnică nesatisfăcătoare, la prețul de 14.453 lei (fără TVA). Ambele au aparținut debitorului Navalex System SRL;- un autoturism „Volkswagen Pasat”, fabricat în anul 2008, în stare tehnică satisfăcătoare, la prețul de 13.753 lei (fără TVA) și- un autoturism „Opel Zafira”, fabricat în anul 2002, în stare tehnică satisfăcătoare, la prețul de 7.320 lei (fără TVA). Ambele au aparținut debitorului Gan Top Ship SRL;- un teren intravilan (curți construcții), în suprafață de 6.330 mp, situat în Pecineaga, strada Cuza Vodă, nr. 13, la prețul de pornire de 70.906 lei (fără TVA). A aparținut debitorului Mineccia Import – Export SRL;- un teren extravilan arabil, cu suprafața de 2.500 mp, situat în comuna 23 August, la prețul de 18.660 lei (fără TVA). A aparținut debitorului Vasile Ioniță;- un apartament cu patru camere D+P, cu suprafața utilă de 71,52 mp plus cota indiviză de teren, de 49,84 mp, situat în Constanța, str. Răscoalei din 1907, nr. 27, apartament 4, la prețul de 219.722 lei (fără TVA). A aparținut debitorului Gigel Alexandru Bicoiu:Tot pe 22 mai 2018 este programată a treia licitație pentru vânzarea următoarelor bunuri:- un teren extravilan arabil, cu suprafața de 790 mp, situat în Corbu, zona Cap Midia, la prețul de 9.627 lei (fără TVA). A aparținut debitorului Simona - Ramona Todoran;- un teren extravilan arabil, cu suprafața de 1.889 mp, situat în Năvodari, la prețul de 13.489 lei (fără TVA). A aparținut debitorului Ionel Gherca;Pe 24 mai 2018 este programată prima licitație pentru vânzarea următoarelor bunuri:- barul de zi „Internațional Rex”, cu suprafața construită de 49 mp plus un teren intravilan de 572 mp, ambele situate în stațiunea Mamaia, pe bulevardul Mamaia nr. 316, la prețul de pornire de 1.341.188 lei (fără TVA). Au aparținut debitorului Litoral Real Invest;- o mașină de brichetat, la prețul de 63.200 lei (fără TVA), care a aparținut debitorului Nicoiulibog SRL.