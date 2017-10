Fiscul amână introducerea caselor de marcat conectate la Internet, pentru 2018

Fiscul românesc are cel mai mic grad de colectare a taxelor și impozitelor, din Uniunea Europeană. De vină este nu doar lipsa de personal necesar pentru combaterea evaziunii fiscale, cât mai ales modul de lucru rudimentar.În epoca informatică, cu excepția României, toate statele europene au adoptat sistemul caselor de marcat cu jurnal electronic conectate prin satelit la instituțiile fiscale. Acesta permite urmărirea în timp real, de la distanță, a activității agenților economici și prelucrarea rapidă a datelor. Inspectorii fiscali se deplasează la sediul firmelor doar când constată o diminuare suspectă a încasărilor înregistrate de casele de marcat.Noul sistem și-a demonstrat eficiența în practică. Bulgaria, spre exemplu, în care evaziunea fiscală era comparabilă cu cea din România, a obținut venituri suplimentare de circa 2 miliarde de euro după primul an de aplicare.Autoritățile române s-au decis târziu să înceapă trecerea la noul sistem.În anul 2016, s-a stabilit chiar și un calendar. Astfel, la 1 noiembrie 2017, ar fi trebuit să se încheie procesul de introducere a noilor tipuri de aparate de marcat fiscale în întreaga economie.Dintr-o mulțime de motive, calendarul nu a fost respectat, iar între timp, legislația a suferit mai multe schimbări, fără ca normele de aplicare să fie revizuite.Acum, când deficitul bugetar crește alarmant, Ministerul Finanțelor Publice pare decis să implementeze sistemul. Drept dovadă, a pus în dezbatere publică proiectul hotărârii de guvern pentru modificarea și completarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.Potrivit actului normativ, înlocuirea aparatelor de marcat electronice fiscale dotate cu role jurnal pe suport de hârtie cu cele echipate cu jurnal electronic, se va face după următorul calendar:- agenții economici mari și mijlocii vor avea obligația de a utiliza numai case de marcat cu jurnal electronic începând cu data de 1 iunie 2018;- pentru agenții economici mici, obligativitatea începe cu data de 1 august 2018.Actul normativ aduce o serie de clarificări terminologice și privind activitățile exceptate de la utilizarea noului tip de case de marcat, de asemenea sunt stabilite o serie de detalii tehnice. Aparatele de marcat electronice fiscale dotate cu jurnal electronic sunt descrise ca fiind „case de marcat ce au un hardware dedicat, ce integrează un modul fiscal controlat de un program de control și,respectiv,un program de aplicație care asigură un set fix de funcții de operare și permite lucrul cu o bază de date proprie și una sau mai multe interfețe pentru comunicație sau salvare externă”.Noile norme prevăd, de asemenea, modul de funcționare a aparatelor în cazul întreruperii conexiunii la Internet și procedurile ce trebuie urmate de utilizatori.Introducerea noului sistem presupune o serie de costuri. Agenții economici vor fi nevoiți să arunce la gunoi vechile case de marcat și să le cumpere pe cele noi, mai scumpe. În plus, trebui să dețină un contract de service pentru aparatura nouă și să se aboneze la Internet. Toate aceste cheltuieli se fac exclusiv în interesul statului.Pe de altă parte, Fiscul va trebui să învestească într-un nou sistem informatic. Cel pe care îl deține este supraîncărcat și în pragul blocajului total. Este greu de crezut că serverele sale ar putea fi conectate prin Internet cu cele câteva milioane de case de marcat din întreaga țară și că ar putea primi, de la fiecare, informații în timp real. Pe de altă parte, inspectorii fiscali au nevoie de computere noi, moderne, actualele fiind uzate moral și fizic, incompatibile cu viitorul sistem.Dacă Fiscul nu investește în echipamente informatice, totul va fi în zadar. Schimbarea caselor de marcat vechi cu altele noi nu va fi de folos României, ci doar țărilor producătoare.