Fiscul a vândut 15.000 de tone de făină confiscată de pe două nave din portul Constanţa

Fiscul a vândut 15.000 de tone de făină confiscată de pe două nave din portul Constanța

• Marfa urma să fie achitată de o bancă comercială aflată pe lista neagră a Consiliului de SecuritateAnul 2015 a fost un an de succes în combaterea fenomenului evaziunii fiscale. Rezultatele obținute au demonstrat că reorganizarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală a dat roadele așteptate și că înființarea Direcției Generale Antifraudă Fiscală în locul ineficientei și coruptei Gărzi Financiare a fost o soluție fericită.2016 se înscrie pe aceeași linie, după cum reiese din execuția bugetului general consolidat. Prima lună a anului s-a încheiat cu un excedent de 4,7 miliarde de lei, ceea ce reconfirmă eficiența acțiunilor de combatere a evaziunii fiscale.Pe fondul intensificării acestora, vânzările de bunuri intrate în proprietatea statului au crescut impresionant. Iată, în numai două luni, compartimentul specializat din cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice Constanța a obținut, din valorificarea unor astfel de bunuri, suma de 16 milioane de lei.Dar grosul nu provine de la evazioniști, ci din aplicarea sancțiunilor impuse de ONU. Au fost valorificate prin licitație 15.000 tone de făină specială, destinată pieței arabe. Marfa fusese adusă în portul Constanța la bordul a două nave și a fost oprită la comercializare, în baza OUG 202/2008, care reglementează modalitatea de punere în aplicare, de către România, a sancțiunilor internaționale instituite de Consiliul de Securitate al ONU. Plata făinii de către cumpărător urma să se facă prin acreditivul asigurat de o bancă comercială aflată pe lista neagră a Consiliului. S-a găsit repede un cumpărător, care o va revinde pe piața arabă, marfa neavând căutare în România.În debutul anului, au mai fost valorificate două apartamente din municipiul Constanța. Fiind vorba de a treia licitație, prețul a coborât la jumătate. Pentru un apartament de patru camere s-au încasat 161.670 de lei, iar pentru altul cu trei camere, 143.310 lei. Ambele sunt situate la ultimul nivel al unor blocuri cu patru etaje.ANAF a devenit unul dintre cei mai importanți jucători de pe piața imobiliară din România. Pe site-ul său sunt sute de oferte imobiliare. Iată, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța vinde prin licitație două terenuri extravilane arabile, situate în Costinești. Unul are suprafață de 457 metri pătrați și prețul de 6.891 lei (fără TVA). În al doilea caz, este vorba de o cotă indiviză de 1/23 dintr-un teren de 2.593 metri pătrați, prețul fiind de 502 lei. Imobilele au aparținut debitorului Royal Enewrgy Impex SRL, din Constanța.Un alt anunț de vânzare are ca obiect un apartament cu suprafața utilă de 66 metri pătrați, situat la parterul unui bloc din Constanța, care a aparținut debitorului Prosud Industry SRL. Licitația pornește de la prețul de 261.960 de lei.În cursul aceste luni urmează a avea loc licitația pentru un spațiu comercial de 74 metri pătrați și a terenului în suprafață indiviză de 40,39 metri pătrați, situate într-o zonă centrală din municipiul Constanța. Prețul de vânzare este 146.947 de lei. Imobilele au aparținut debitorului Forte Games SRL.