Fiscul a încurcat borcanele colectării veniturilor bugetare

Cum a evoluat colectarea veniturilor la bugetul consolidat al statului în 2014? A crescut sau a scăzut față de anul trecut? A fost îngrădită cât de cât evaziunea fiscală sau, dimpotrivă, a fost lăsată mai slobodă? Toți contribuabilii români plus Uniunea Europeană și organismele financiare internaționale sunt interesați să cunoască răspunsurile la aceste întrebări.Trebuie spus că raportul Fiscului privind execuția bugetară pe primul trimestru al anului 2014 era așteptat cu interes. De ce? Pentru că execuția bugetară este un „judecător” imparțial al politicii fiscale a guvernului, singurul care poate spune, fără a fi contrazis, că aceasta este corectă sau nu. Creșterea sau scăderea gradului de colectare a veniturilor bugetare este, totodată, „barometrul” economiei subterane, dar și al eficienței activității de combatere a evaziunii fiscale.Am credința că premierul Victor Ponta și noul ministru de Finanțe, Ioana Petrescu, așteptau să vadă rezultatele din primele trei luni ale anului și din următorul considerent: execuția bugetară indică dacă Agenția Națională de Administrare Fiscală este mai eficientă după costi-sitoarea reorganizare ce a durat jumătate de an și dacă Direcția Generală de Antifraudă Fiscală este mai performantă decât defuncta Gardă Financiară.Ieri, ANAF a făcut publice rezultatele mult așteptate. Potrivit comunicatului de presă, veniturile bugetare colectate în trimestrul I al anului 2014 au fost de 42.426,05 milioane lei, cu 4,63% (respectiv 1.877,76 milioane lei) mai mari față de perioada similară din 2013, când au fost de 40.548,29 milioane lei.Văzând creșterea de 4,63%, era cât pe ce să exclam: „Bravo, Guvernului Ponta! Bravo, Ministerului Finanțelor Publice! Bravo, ANAF!” Dar șarpele îndoielii gazetărești mi-a șoptit la ureche: „Verifică informația, nu te lăsa dus cu preșul!” Fiind jurnalist disciplinat, i-am dat ascultare. Așa că am căutat în rapoartele vechi publicate de ANAF, referitoare la execuția bugetară din 2013. Și… surpriză! Potrivit unui raport al Trezoreriei (publicat pe site-ul ANAF, la adresa http:// discutii. mfinante.ro/ static/ 10/Mfp/ trezorerie/ Anexaraport_ trimI. pdf), totalul veniturilor bugetare încasate în trimestrul I 2013 a fost de 47.037,6 milioane lei, nicidecum 40.548,29 milioane lei, cum se afirmă în comunicatul de presă difuzat ieri. Trebuie precizat că informația cu suma de 47.037,6 milioane lei a fost preluată de numeroase publicații, la acea vreme.Raportată la suma de 47.037,6 milioane lei (care a intrat anul trecut în Trezorerie), evoluția colectării veniturilor la bugetul consolidat al statului se schimbă radical. Constatăm că, de fapt, în primul trimestru al anului 2014, nu a avut loc o creștere cu 4,63% (respectiv 1.877,76 milioane lei), cum se afirmă în comunicatul ANAF, ci o scădere dramatică, cu 9,80% (respectiv 4.611,55 milioane lei).Rezultatul negativ este, de altfel, firesc având în vedere situația din primele două luni ale anului. Conform raportului oficial publicat pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, veniturile totale la bugetul general consolidat au scăzut cu 4,1%, în ianuarie - februarie 2014 comparativ cu aceeași perioadă din 2013, respectiv cu 1.212 milioane lei.Nu voi continua prezentarea datelor referitoare la structura veniturilor pe bugete, întrucât comu-nicatul de presă, în întregul lui, și-a pierdut credibilitatea.Informațiile privind execuția bu-getară au o importanță excepțională, cu implicații asupra întregii activități a statului, asupra vieții economice și sociale. Drept urmare, Agenția Națională de Administrare Fiscală are obligația să clarifice, cât mai repede, care este adevărul.