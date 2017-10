Fiscul a atras peste 267 milioane lei în plus, la buget, în urma controalelor din judeţ

În primele nouă luni din 2009,

Fiscul a atras peste 267 milioane lei în plus, la buget, în urma controalelor din județ

Controalele fiscale continuă, chiar dacă România s-a afundat într-o criză politică. Odată cu terminarea sezonului estival, piața produselor cerealiere este din nou sectorul cu cele mai multe controale din partea organelor fiscale competente din județul Constanța. Din totalul de 229 sesizări penale transmise Parchetului, de către Garda Financiară teritorială, de la începutul anului, 34 au fost făcute în urma tranzacțiilor cu cereale. În primele nouă luni ale anului 2009, organele de control fiscal au efectuat 2.414 verificări, la nivel local. Valoarea totală a veniturilor suplimentare atrase la bugetul de stat este în valoare de peste 267 milioane lei. De asemenea, au fost stabilite diferențe de impozite și taxe în valoare de aproape 185,5 milioane lei, în perioada ianuarie - septembrie 2009. Pentru abaterile constatate s-au aplicat amenzi contravenționale în valoare totală de 11,27 milioane lei. Datoriile totale ale agenților economici cu sediul social pe raza județului, descoperite în primele nouă luni ale anului, de structurile cu atribuții de inspecție fiscală, au fost de peste 1,15 miliarde. Piața produselor cerealiere rămâne sectorul unde fenomenul de evaziune fiscală a căpătat amploare, atât la nivel local, cât și la nivel național. „Vom continua verificările pe filiera cerealelor 12 luni din 12, indiferent dacă este sau nu campanie de recoltare. Sigur, în acest an, au fost intensificate controalele pe acest sector. Și într-o perioadă „moartă” pentru agricultură, evaziune fiscală există. Vor exista comercianți care vor încerca să aducă cereale din țări precum Bulgaria, fără a plăti taxe și impozitele aferente. În plus, vor exista persoane care au depozitat producția agricolă în silozuri și vor încerca pe timp de iarnă, să o exporte, fără o documentație prealabilă”, a declarat, pentru ziarul „Cuget Liber”, Cristian Radu, comisarul șef al Gărzii Financiare Constanța. Potrivit datelor instituției, doar în ultimele două săptămâni, comisarii Gărzii Financiare din Constanța au descoperit două firme care au prejudiciat bugetul de stat cu peste 1,3 milioane lei, din comercializarea cerealelor. Astfel, societatea „Trans - Clean SRL”, cu sediul în Valea Dacilor, județul Constanța, nu a înregistrat în contabilitate tranzacții cu orz, rapiță și grâu, în valoare totală de 893.245 lei. Prejudiciul creat a fost de aproape 263.000 lei. De asemenea, „SC Burg Master SRL Poarta Albă” a vândut cereale achiziționate din Bulgaria, unei firme din județul Tulcea, fără a înregistra în contabilitate operațiunea. Prejudiciul este estimat la 1,025 milioane lei. În total, Garda Financiară Constanța a calculat un prejudiciu adus bugetului, de către societățile din sectorul comercializării cerealelor, de peste 40 milioane lei, în primele nouă luni ale acestui an. În plus, pentru că nu au găsit documentele de însoțire a mărfii, comisarii au confiscat cereale în valoare de aproximativ 9,5 milioane lei.