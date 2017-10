Firmelor din turism li se pregăteşte ediţia revăzută a impozitului forfetar

Firmelor din turism li se pregătește ediția revăzută a impozitului forfetar

Maria Grapini, ministrul delegat pentru IMM-uri, mediu de afaceri și turism, pregătește ediția revăzută a impozitului forfetar. Doamna ministru își dorește o „armă“ împotriva evaziunii din turism și promite să o proiecteze cu sprijinul mediului de afaceri.Despre această metodă de impozitare se vorbește de multă vreme la Ministerul Finanțelor Publice și Agenția Națională de Administrare Fiscală. Pe vremea guvernelor Boc, s-au făcut tot felul de analize privind criteriile de stabilire a impozitului forfetar și mărimea acestuia, analize care au dus la tot felul de soluții complicate. După trei ani de discuții și proiecte de acte normative, lucrurile au rămas… ca-n gară.Susținătorii „forfetarei”, mai ales cei din administrația centrală, au dezvoltat o întreagă filozofie despre efectele benefice ale acesteia. Afirmau că acest impozit are rolul de a face curățenie în lumea afacerilor, de a închide firmele fantomă, firmele fără activitate sau cu afaceri nerentabile.Era o falsă teorie economică. În primul rând, firmele fantomă nu pot fi desființate cu „forfetara” sau alt bir, pentru că pur și simplu nu plătesc taxe și impozite. Cele ce au de suferit sunt, în fapt, IMM-urile aflate în legalitate.În al doilea rând, este ilogic să impozitezi profitul unei firme care nu are activitate, care lucrează în pierdere, pentru că e la început de drum sau economia e în criză.O asemenea teorie și practică fiscală este condamnabilă și pentru că vine în contradicție cu prevederile Constituției României. La articolul 45, din legea fundamentală, care se referă la libertatea economică, se spune: „Accesul liber al persoanei la o activitate economică, libera inițiativă și exercitarea acestora în condițiile legii sunt garantate.” După știința mea nu există nicio lege în România care să oblige agentul economic să lucreze numai pe profit sau să nu înregistreze goluri de activitate.România a experimentat, pe vremea Guvernului Boc, în intervalul 2009 - 2010, impozitul minim - un simulacru al impozitului forfetar. Firmele au fost obligate să plătească atât impozitul pe profit, cât și noul impozit. Dacă pentru marile companii a fost o bagatelă să-l achite, pentru IMM-uri a fost o experiență dramatică. 115.000 dintre ele și-au suspendat activitatea.În cele din urmă, sub presiunea realității, a criticilor dure venite din media și mediul de afaceri, Guvernului Boc a fost nevoit să elimine impozitul minim. Evenimentele de atunci au demonstrat că un asemenea impozit îngrădește libertatea economică.Evaziunea fiscală - inclusiv cea din domeniul turismului - continuă să afecteze bugetul statului și mediul concurențial și, de aceea trebuie găsite soluții, iar o „forfetară” bine gândită, care să se adreseze doar zonelor cu risc mare de evaziune este una dintre ele.Este clar pentru toată lumea că statul nu poate controla fiecare bănuț încasat ori cheltuit de contribuabili, pentru a-l impozita. Ar avea nevoie de o armată de inspectori și comisari de zece-douăzeci de ori mai mare decât în prezent.Opinia mea este că reducerea drastică a evaziunii fiscale se poate face numai prin reformarea sistemului fiscal. Avem nevoie de un sistem mai simplu, cu un număr redus de taxe, impozite fiscale și parafiscale, de un nivel suportabil al fiscalității și de mai puțină birocrație. Filosofia fiscală trebuie să se bazeze pe principiul „impozite și taxe mai mici și mai puține, dar de la mai mulți”.Un astfel de sistem va încuraja comportamentul de conformare fiscală, dezvoltarea culturii fiscale în rândul contribuabililor. Statul nu va mai avea nevoie de regimente de comisari ai Gărzii Financiare și inspectori fiscali.Reforma sistemului fiscal trebuie susținută și de cea a sistemului contabil, deosebit de stufos și de birocratic. Contabilii și economiștii trebuie eliberați de servituțile birocrației inutile, neproductive și puși în sprijinul afacerilor, a economiei reale.Interesantă și de bun simț mi s-a părut poziția premierului Victor Ponta, care ieri, la începutul ședinței de guvern, a spus următoarele: „O să vă rog, doamnă ministru Grapini, să mă ajutați să explic cum e cu forfetarul, dacă nu, eu renunț la el, că, cică, a fost ideea mea. Dar după aia, investiții în turism o să facem din impozitul forfetar pe care nu-l punem.Eu am înțeles ideea. Poate nu e bună și dacă nu e bună, nu o țin langa. Dar eu am înțeles că unii sunt cinstiți și plătesc impozite și taxe, din cei care au hoteluri, restaurante; alții nu sunt cinstiți și nu plătesc nimic, sunt pe pierdere tot timpul. Și atunci, în loc să-i facem cinstiți pe necinstiți, îi omorâm și pe cei care plătesc, și nu mai plătesc nici ei, după care suta de mii de turiști care merg pe Valea Prahovei au nevoie de niște taxe de acolo, ca să le facem autostrada, să poată să meargă turiștii pe autostradă până pe Valea Prahovei, să nu mai stea șapte ore în trafic. Deci, toate lucrurile astea trebuie să le explicăm solidar. Acceptăm ideile, vedem când o idee nu e bună, o îmbunătățim, însă e foarte important să punem în dezbatere publică, să vedem ce spun cei raționali, că n-o să avem nicio măsură cu care toată lumea o să fie de acord.”