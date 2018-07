Firmele vor fi plătite generos să angajeze șomeri, absolvenți și vârstnici în prag de pensie

România se confruntă cu cea mai gravă criză a forței de muncă din istoria post-decembristă. Lipsa lucrătorilor calificați și necalificați se resimte în toate sectoarele de activitate, dar mai ales în construcții, serviciile IT, în agricultură, medicină, industria construcțiilor de nave și turism, fapt recunoscut la nivel guvernamental. Și dacă până și Guvernul Dăncilă este îngrijorat, înseamnă că situația este extrem de gravă.Executivul atrage atenția că perpetuarea crizei „poate periclita derularea activităților specifice acestor domenii”, având ca efect „distorsionarea funcționării în parametri normali a mediului de afaceri din România, respectiv imposibilitatea firmelor cu capital privat de a angaja personal calificat corespunzător activităților proprii, obligându-le să mărească salariile la un nivel al cheltuielilor care le poate afecta competitivitatea sau să apeleze la muncitori din state terțe Uniunii Europene”. În plus deficitul de forță de muncă afectează absorbția fondurilor externe nerambursabile.Ce e de făcut? Pentru a veni în sprijinul agenților economici afectați de această criză, Guvernul Dăncilă a aprobat în ședința din data de 5 iulie 2018 ordonanța de urgență prin care se modifică Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.Potrivit actului normativ, șomerii înregistrați, de cel puțin 30 de zile, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă și care nu beneficiază de indemnizație de șomaj, în situația în care se angajează cu normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de trei luni, ulterior datei înregistrării la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, beneficiază de o primă de activare în valoare de 1.000 lei, neimpozabilă.Aceasta se acordă în două tranșe, jumătate la data angajării, iar restul după expirarea perioadei de trei luni de la angajare.La rândul lor, angajatorii vor fi stimulați să încadreze pe durată nedeterminată, diverse categorii de persoane.Astfel dacă angajează:- absolvenți ai unor instituții de învățământ primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare absolvent încadrat, o sumă în cuantum de 2.250 lei;- șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri care sunt părinți unici susținători ai familiilor monoparentale, șomeri de lungă durată sau tineri NEET primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din aceste categorii, o sumă în cuantum de 2.250 lei, cu obligația menținerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puțin 18 luni (tânărul NEET este definit ca fiind acel tânăr cu vârsta cuprinsă între 16 și 25 de ani care nu are loc de muncă, nu urmează o formă de învățământ și nu participă la activități de formare profesională și este înregistrat în evidențele Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă);- șomeri care, în termen de cinci ani de la data angajării, îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau acordarea pensiei pentru limită de vârstă (dar care nu îndeplinesc condițiile de a solicita pensia anticipată parțială), beneficiază lunar, pe perioada angajării, până la data îndeplinirii condițiilor respective, de o sumă în cuantum de 2.250 lei;- tineri cu risc de marginalizare socială și care beneficiază de acompaniament social personalizat în baza unui contract de solidaritate, denumiți angajatori de inserție, beneficiază lunar, pentru fiecare persoană din această categorie, de o sumă egală cu salariul de bază stabilit la data angajării tinerilor, dar nu mai mult de patru ori valoarea indicatorului social de referință, în vigoare la data încadrării în muncă, până la expirarea duratei contractului de solidaritate.Pe viitor, angajatorul care încheie un contract de ucenicie ori un contract de stagiu beneficiază, la cerere, pe întreaga perioadă de derulare a contractului de ucenicie sau de stagiu, de o sumă în cuantum de 2.250 lei pe lună de persoană.Stimulentele acordate angajaților și angajatorilor vor fi achitate din fondul de șomaj.Pentru angajatori, cărora le crapă buza după forța de muncă, măsura reprezintă o mană cerească. Rămâne de văzut dacă noile stimulente vor fi suficient de stimulative pentru a-i determina pe cei 413.000 de șomeri și peste 200.000 de beneficiari ai ajutoarelor sociale să se apuce de muncă.