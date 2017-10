Firmele româneşti trebuie să atace şi proiecte internaţionale!

Firmele românești trebuie să atace și proiecte internaționale!

„Domeniul energetic are un mare potențial de dezvoltare, iar companiile românești ar trebui să abordeze cu mai mult curaj proiecte internaționale, mai ales că pot beneficia de sprijinul EximBank, care are deja istoricul unor parteneriate de succes în domeniu și dispune de toate resursele - atât financiare, cât și de produse - pentru a le susține într-un astfel de demers”, a declarat Paul Ichim, vicepreședinte executiv al EximBank, la gala Romanian Energy Awards 2017, organizată de publicația The Diplomat-Bucharest.În cadrul acestui eveniment, care marchează rezultatele excepționale ale companiilor și organizațiilor care au contribuit decisiv la dezvoltarea proiectelor și a climatului de afaceri din domeniul energiei în România, EximBank a primit „Premiul pentru finanțare energetică”.„Este încă mare secetă în ceea ce privește companiile românești care investesc sau se implică în proiecte derulate în străinătate, deși există firme care au ajuns la maturitate deplină pe piața locală și pot să-și dezvolte business-ul extern. Din punctul nostru de vedere există un potențial extraordinar pe acest palier și cred că exemplul unor companii private din domeniul energetic, care au făcut pionierat și au investit în proiecte din afară având susținerea EximBank, ar trebui urmat de mai mulți antreprenori români. Vedem companii din alte țări care vin în România susținute de ECA (Export Credit Agency) din țara lor - precum Austria - și care implementează foarte multe proiecte în energie, și, după același model, încurajăm firmele românești să ne abordeze cu mai multă încredere pentru că, din punctul nostru de vedere, au tot sprijinul pe care EximBank îl poate oferi ca orice ECA”, a mai spus Paul Ichim.Susținerea proiectelor derulate în domeniul energetic reprezintă o prioritate pentru EximBank, politica băncii pe termen lung fiind orientată spre sprijinirea proiectelor care asigură obținerea energiei din resurse regenerabile și a proiectelor de eficiență energetică derulate cu fonduri nerambursabile.Banca are experiența multor parteneriate de succes derulate cu societăți din domeniu și își propune să susțină cât mai multe astfel de proiecte. Printre cele mai recente parteneriate amintim acordul încheiat cu Romelectro, unul dintre cei mai mari contractori generali pentru proiecte energetic, care a beneficiat din partea EximBank de un plafon de finanțare multiprodus în valoare de 63 milioane de lei, destinat unui proiect pe care compania îl va derula în Egipt, precum și cel încheiat cu Electrogrup, jucător de top din sectorul construcțiilor de infrastructură energetică, de telecomunicații și civilă, care constă în acordarea unui pachet financiar în valoare totală de 11 milioane de euro destinat în special exportului de servicii.De asemenea, EximBank a emis pentru compania Totalgaz Industrie, unul dintre principalii producători locali de echipamente și instalații pentru extracția, tratarea, transportul și distribuția gazelor naturale, o poliță de asigurare în numele și contul statului român, care protejează societatea împotriva riscului de neplată pentru un volum al exporturilor de peste 2,5 milioane de euro în Ucraina.