Firmele premiante din telecomunicaţii şi informatică

Firmele premiante din telecomunicații și informatică

1. MICRONET SYSTEMS SRL (Constanța);1. ALCO SOFTWARE SRL (Constanța);2. S.S.I.INFOMAR SRL (Constanța);3. MENTOR SRL (Constanța);1. PLAY-NET SERVICES SRL (Ovidiu);2. WINGS TELECOM SRL (Albești);3. COMPUTERS SERV SRL (Constanța);1. INTERSAT SRL (Constanța);2. TELESAT SRL (Constanța);3. ARMIS AQUA SRL (Techirghiol);1. CANAL S SRL (Constanța);1. TOMRAD COMMUNICATIONS SRL (Constanța);2. MARIA ELECTRONIC SRL (Constanța);3. NETBEE TELECOM SRL (Constanța);1. NAVTRON SRL (Constanța);1. IMPROMEX SRL (Constanța);2. COMTEL CONSTANTA SRL (Constanța);3. DIGITEL SERVICE SRL (Constanța);1. RES CONSULT SRL (Constanța);2. SOFT OF ART SRL (Constanța);3. VIEW PLUS SOFTWARE SRL (Constanța);1. F5 IT SOLUTIONS PARTNER SRL (Constanța);2. MULTISOFT SRL (Constanța);3. NET VISION INTERNATIONAL SRL (Constanța);1. GLYKON SRL (Constanța);2. R&R IT SECURITY SOLUTIONS SRL (Constanța);3. ALPHA HOUSE G.D.G. SRL (Constanța). (I.T.C.)