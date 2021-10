Firmele din IT vor putea accesa granturi de 1,2 milioane de euro din PNRR pentru dezvoltare

Banii din PNRR pentru proiecte de digitalizare vor finanţa 108 proiecte pe componenta de IT. Firmele din IT vor primi granturi pentru crearea de tehnologii digitale avansate, precum inteligență atificială; date și cloud computing; blockchain; High Performance Computing și Quantum Computing; Internet of things (IOT); securitatea cibernetică. Pentru proiectele de inteligență atificială, date și cloud computing, blockchain, internet of things și securitate cibernetică, valorea medie finanțată a unui proiect este de 1,2 milioane euro și are un buget total alocat de 127,5 milioane euro. Pentru proiectele de High Performance Computing and Quantum Computing valorea medie finanțată a unui proiect este de 10.00.000 euro și are un buget alocat de 20.000.000 euro. Partea de securitate cibernetică va avea un buget de circa 20 de milioane de euro. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) va lansa apelul de depunere a proiectelor în prima parte a anului 2022.