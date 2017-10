Firmele din industria alimentară vor suferi de rahitism, în 2010

Micii întreprinzători din industria alimentară suferă de pe urma crizei economice, a creșterii costului de producție și modificărilor legislative din România. Ei văd un an 2010 cel puțin la fel de prost ca anul trecut. „Trebuie să fim realiști și să ne așteptăm la un an 2010 greu pentru noi. Eu consider că dacă îmi va merge un pic mai bine față de anul trecut, cu o creștere a profitului de 2 - 3%, va fi foarte bine. Sper totuși că în acest an să ieșim din criză”, a declarat, pentru ziarul „Cuget Liber”, Ion Cârstea, patronul fabricii de pâine „Stepan SRL”. Potrivit întreprinzătorului, profitul din industria de panificație este foarte mic, iar drumul de la câștig la pierdere este scurt. Însă, în actualele condiții, creșterea prețului la pâine, pentru a scoate un profit mai mare nu este o opțiune. „Noi depindem de prețul la făină. Practic de la 1 ianuarie 2010 furnizori din sector au ridicat ușor prețul. Însă prefer să merg pe zero în aceste luni, pentru că știu că din iulie, odată cu recoltarea, făina se va ieftini și voi face profit atunci”, a explicat Ion Cârstea. Întreprinzătorii din sectorul produselor de patiserie sunt cei mai afectați de actuala criză, din cauza faptului că mulți români se duc din ce în ce mai rar la cofetării și patiserii, pentru a mânca. „Sincer, mă aștept la un an mai prost decât 2009. Eu produc baclavale, un aliment mai special pe piața românească și pot să vă spun că vânzările au scăzut destul de mult, comparativ cu 2008. Din păcate, mergem pe pierdere și dacă o să continuăm trendul încă o lună două, mă gândesc să renunț la afacere”, a afirmat Garibaldi Țoca, administratorul societății „Aga Impex Prod SRL” din Constanța. Nici acesta nu se gândește la mărirea prețului în 2010. „Dacă ridic prețul, îmi dau singur în cap. Vânzările ar suferi și mai mult. În afară de cheltuielile cu energia, care cresc constant, celelalte costuri cu producția nu s-au modificat semnificativ. Furnizorii au scumpit destul de puțin materia primă, pentru că se lovesc și ei de aceeași situație”, a mai spus Garibaldi Țoca. Și oamenii din industria alimentară care au afaceri sezoniere pe litoral nu sunt încrezători că vor fi schimbări în bine, în acest an. „Eu am program sezonier și situația este mai dificilă la mine. Practic, fac profit doar în timpul sezonului. În 2010, din cauza modificărilor Codului Fiscal, nu voi mai avea posibilitatea să fac niciun fel de investiții. Și aici mă refer la anularea impozitului pentru microîntreprinderi de 3% și la plata anticipată a impozitului pe profit”, a precizat Aurelian Benghia, administratorul firmei ce comercializează gogoși pe litoral, „King Donuts SRL”.