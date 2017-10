Firmele de taximetrie cu tarifele cele mai mici, sancţionate de Consiliul Concurenţei

La Constanța

Firmele de taximetrie cu tarifele cele mai mici, sancționate de Consiliul Concurenței

10 companii din Constanța au fost sancționate de Consiliul Concurenței cu amenzi însumând 302.325 lei. Ele sunt acuzate că „au participat la un cartel de fixarea tarifelor pentru transportul de persoane în regim de taxi“. 6% din cifra de afaceri Ioan Bădică, inspectorul de con-curență coordonator pentru regiunea de sud-est, a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, că firmele de dispecerat din taximetrie Nico&Sons, Valentino&Doris, Mondial A&G, Mondial Taxi A&G, Signum Plus, Mihai Taxi, General Taxi, Trans Taxi Holding au primit o amendă de 6% din cifra de afaceri pe anul 2009, Romaris, de 6,3%, iar Taxi Scorpion, de 5,7%. Investigația Consiliului Concurenței privind piața taximetriei din Constanța a început în aprilie 2008, în baza autosesizării instituției. Inspectoratul de concurență susține că, deși nu există vreun autodenunț sau probă privind existența unei înțelegeri, s-au identificat elemente care indică prezența ei: „Firmele respective au același nivel al tarifelor, aceeași dată de aplicare a acestora și au prezentat aceeași motivație.” Inspectorul de concurență precizează că firmele sancționate s-au prevalat de o hotărâre a Consiliului Local Municipal Con-stanța (HCLM nr. 464, din 2003) care prevedea un tarif maxim și unul minim. Or, Legea taximetriei 265/2007 stabilește existența doar a unui tarif maxim. Abia în urma deciziei Consiliului Concurenței, la finele anului 2010, hotărârea a fost modificată. Clienții sunt înșelați „Mai grav decât această înțelegere este faptul că se percepe tariful pentru exterior, împotriva prevederilor Legii din 2007. Se încasează inclusiv pe ruta Constanța - Mamaia. Este un tarif ilegal și un abuz. Clienții sunt înșelați. Le-am dat dispoziție, prin decizie, celor vizați să renunțe la el și nu s-au conformat. Uitați-vă că tariful de exterior este afișat și în prezent pe bordul taximetrelor. Vom cere ca veniturile obținute prin aplicarea lui să fie preluate la bugetul de stat. Vom solicita tuturor instituțiilor să intervină: Autoritatea Națio-nală de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, Autoritatea Națională de Administrare Fiscală, Poliția Rutieră, Autoritatea Rutieră Română, Metrologia, Protecția Consumatorului și Inspectoratul Teritorial al Muncii” - a declarat Ioan Bădică. Cu degetul spre primărie Lică Neagu, președintele Camerei Taximetriștilor din Constanța, are o cu totul altă poziție în această problemă. „N-a existat nicio înțelegere. Taximetriștii au respectat HCLM nr. 464, din 2003, care a fost modificat de mai multe ori și care prevedea un tarif minim de 1,48 de lei pe km. Dacă nu l-ar fi respectat, ar fi fost sancționați, iar la abateri repetate li s-ar fi retras autorizarea de către primărie. Eu, în calitate de președinte al Camerei, n-am făcut decât să-i informez pe taximetriști asupra prevederilor acestui act normativ. Decizia de a-l respecta sau nu aparține fiecărei persoane. Nu dispeceratele de taximetrie stabilesc tarifele, ci taximetriștii. Tariful de exterior a fost introdus tot prin HCLM. Actul normativ prevedea că acesta poate fi mai mare cu până la 80% față de cel pentru interior, dar să nu depășească tariful maxim, care a fost dintotdeauna 3,5 lei pe km. Tariful de exterior practicat în prezent este de 2,68 lei km, deci sub cel maxim.” La rândul său, Gheorghe Buco-vală, directorul firmei Mondial Taxi A&G, a declarat: „Nu e vorba de nicio înțelegere privind tarifele. Nu firmele de dispecerat le stabilesc, ci taximetriștii. Ei îl declară în anexa la contractul de colaborare cu firma de dispecerat și îl pot schimba oricând, prin modificarea anexei. Taximetriștii noștri au respectat tariful minim din HCLM. Nu au coborât sub el, pentru a nu fi sancționați, și nu l-au mărit, pentru că își pierdeau clienții. Pe de altă parte, criza economică nu le-ar fi permis să coboare sub actualul nivel. Noi n-am afectat în niciun fel clienții, care au fost mulțumiți de serviciile noastre. La sugestia Consiliului Concurenței, noi am renunțat de acum un an și jumătate la tariful de exterior. Practicăm același tarif. Oricum acesta nu depășea tariful maxim.” Vor tarife mai mari, dar… Taximetriștii chestionați de „Cuget Liber” susțin că vinovat de această încurcătură este Consiliul Local Municipal Constanța. Ei recunosc că n-au citit Legea taximetriei și că nu știu ce prevede. În schimb, toți știu că administrația locală a impus un tarif minim, care aduce sancțiuni dacă e încălcat. „Consiliul Local nu ne-a permis să coborâm sub acest tarif, pentru că ar fi încasat mai puțin TVA. De altfel, nici nu am fi putut reduce mai mult prețul, din cauza costurilor ridicate pe care le avem. Dimpo-trivă, am vrea să mărim tarifele, dar ne dăm seama că nu se poate întrucât clienții sunt tot mai puțini, din cauza sărăciei” - a declarat unul dintre șoferi. El a preferat anoni-matul, temându-se „să nu fie amendat de cei de la Concurență”. Administrația a greșit? Să plătească! Interesant este că, în timp ce taximetriștii care au contracte cu firmele de dispecerat lucrează la tariful cel mai mic, impus de Consiliul Local, mulți dintre taximetriștii independenți au tarife net superioare. Spre exemplu, în timp ce taximetrele de la Romaris afișează un tarif de zi de 1,79 lei pe kilometru, persoana fizică Constantin Nurciu are înscris pe bordul taxiului un tarif de 2,99 lei. Ce concluzie se poate trage din această comparație? Dacă a existat o presiune din partea firmelor de dispecerat privind tarifele, ea a acționat în direcția reducerii lor, adică în interesul consumatorului, apărat chiar de Legea concurenței. Se pune întrebarea: dacă cele zece firme de dispecerat controlează piața și au făcut o înțelegere așa cum susține Consiliul Concurenței, de ce au ales tariful minim stabilit de Consiliul Local? De ce nu au mers pe un tarif mediu sau chiar maxim? Atunci chiar că ar fi dispărut orice dubiu asupra existenței unei înțelegeri. Este greu de spus cine are dreptate în această afacere. Un lucru este clar: toate încurcăturile au fost provocate de Consiliul Local Municipal Constanța. El a luat o hotărâre pe lângă lege și a impus-o taximetriștilor, amenințându-i cu arma sancțiunilor, a pierderii pâinii. Din păcate, legislația privind concurența nu pedepsește instituțiile statului, ci doar pe agenții economici. „Firmele sancționate au dreptul să conteste decizia Consiliului Concurenței, în justiție, dar mai întâi trebuie să achite o cauțiune de 30% din amendă, după care procesul poate dura oricât de mult” - a precizat Ioan Bădică. Consiliul Concurenței a mai amendat 11 companii cu activitate de dispecerat și operatori exclusivi de taximetrie din Timișoara, care au participat la o înțelegere privind majorarea tarifelor. În acest caz, amenda este de 348.710 lei.