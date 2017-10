Firmele constănţene, premiate pentru activitatea depusă în domeniul creativităţii

Firmele constănțene, premiate pentru activitatea depusă în domeniul creativității

Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța (CCINA), prin Centrul Regional de Promovare a Proprietății Intelectuale și Centrul Enterprise Europe Network, în colaborare cu Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci București, organizează luni, 25 noiembrie, seminarul „Noutăți în domeniul proprietății industriale și inovării la nivel național, european și mondial”.Acesta are loc începând cu ora 11.00, la sala de conferințe a CCINA Constanța.Tematica seminarului este susținută de specialiști din cadrul Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci București și Enterprise Europe Network Constanța. Iată câteva subiecte: „Inovarea în sectorul public”, considerații urmare a participării la a șasea sesiune a Comitetului de experți TOS-ICP (Team of specialist on Innovation and Competitiveness Policies) de pe lângă UNECE - Palatul Națiunilor din Geneva, 10 - 11 octombrie 2013 - Florin Popa, OSIM; „Brevetul european” - Elena Bondar, OSIM; „Marca comunitară”, modificări recente ale Directivei Europene privind mărcile comunitare, exemple de transformare a mărcii comunitare sau a mărcii internaționale în marca națională - Petre Ohan, OSIM.În deschiderea seminarului este programată și festivitatea „Trofeul Creativității” (ediția a XI-a). În cadrul acesteia vor fi premiate firmele constănțene pentru activitatea depusă în domeniul creativității, concretizată prin solicitarea de titluri de protecție la OSIM București (brevete de invenție, mărci, desene și modele industriale).Participarea la seminar este gratuită.