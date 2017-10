Firmele constănţene nu se înghesuie la creditele subvenţionate

Firmele constănțene nu se înghesuie la creditele subvenționate

Este ora 10,40. Urc la etajul I al „Eximbank România” – Sucursala Constanța. Prin peretele transparent al biroului, îl zăresc pe direc-torul Ionel Ștefan. Discută aprins, la telefon, cu cineva din centrala băncii. Îmi face semn să intru și să iau loc, continuând dialogul cu personajul nevăzut. Colac de salvare pentru faliți Subiectul discuției este legat de accesarea fondurilor europene și de regulile pe care trebuie să le aplice „Eximbank România”, astfel încât creditarea să meargă ca unsă. După câteva minute, pune punct convorbirii. Mă salută din nou, întinzându-mi mâna: „Bine ai venit, am noutăți! Cel mai proaspăt produs, intrat de câteva zile pe piață, constă în acordarea de către Eximbank a unor garanții de până la 90% din valoarea creditelor furnizate de băncile comerciale. Este un ajutor de stat avizat de Uniunea Europeană. Se acordă oricărui agent economic aflat în dificultate finan-ciară, chiar și celor ce sunt în faza premergătoare declanșării procedurii de insolvență. Mărimea creditului nu poate depăși totalul cheltuielilor cu personalul, realizate de agentul economic în anul 2008. Este un colac de salvare pentru societățile comerciale lovite de criză” – afirmă directorul sucursalei. Îl întreb dacă nu riscă prea mult statul român, ajutând firmele aflate cu un picior în groapă. Spre exemplu, companiile fără nicio șansă de salvare ar putea să se îngrămădească să ia credite de la bănci, ca să le toace. Băncile nu se vor feri să le acorde împrumuturile, pentru că vor executa garanția de stat. „Creditele nu se dau ușor, chiar dacă sunt garantate de stat. Orice bancă face o analiză a viabilității afacerii, înainte de a acorda împrumutul” – mă asigură Ionel Ștefan. Pavaj pentru fondurile europene De la firmele lovite de criză, trecem la finanțarea europeană. Interlocutorul îmi face o introducere scurtă, din care reiese că preocuparea prioritară a băncii este să paveze drumul IMM-urilor spre fondurile europene. „Până nu demult, cei ce doreau să obțină finanțarea UE pentru proiectele lor se loveau de o piedică: nu puteau acoperii cota de 20% din valoarea proiectului, din surse proprii. Noi am venit cu un produs prin care le asigurăm 30% din valoarea proiectului, partea de cheltuieli neeligibile, în timp ce UE acoperă 70%, partea cheltuielilor eligibile. În plus, Fondul de garantare a IMM-urilor garantează 80% din valoarea creditului acordat de Eximbank, clientul trebuind să asigure garanția pen- tru diferența de 20%” – spune Ionel Ștefan. În prezent, la sucursala Constanța, pe acest produs, sunt în analiză 5 dosare de creditare, cu valori cuprinse între 500.000 de euro și 4.500.000 de euro. Proiectele sunt axate pe turism și dezvoltare rurală. Credite cu dobândă subvenționată „Eximbank România” continuă să acorde credite cu dobândă subvenționată. Ajutorul de stat este de 5% din dobândă. „Spre exemplu, dacă dobânda pieții este de 14%, clientul va plăti, pentru împrumutul luat de la noi, o dobândă de 9%, diferența fiind subvenționată de stat. Acest tip de credit se acordă pentru investiții și capital de lucru, în domeniul producției și prestărilor de servicii. În cazul investițiilor, împrumutul poate fi de până la 1,5 milioane euro, pe o perioadă de maximum 10 ani. Mai există un alt avantaj, garanția cerută trebuie să acopere doar 50% din valoarea creditului” – precizează bancherul. Pe acest tip de produs, în județul Constanța au fost semnate 5 contracte de împrumut, în valoare totală de 700.000 de euro. În cazul microcreditelor de până 35.000 de euro, cu dobândă subvenționată în cotă de 5%, pentru care nu se cere nicio garanție, au fost încheiate doar 2 contracte de împrumut în acest an. Nici creditul pentru femeile antreprenor nu este prea solicitat. Valoarea lui poate ajunge până la 100.000 de euro. Nu necesită garanții și are dobânda subvenționată în procent de 5%. Poate fi accesat, pentru investiții și capital de lucru, de firmele ai căror acționari sunt, în proporție de 50%, femei sau care au femei – administrator. Anul trecut au fost acordate 4 împrumuturi. În 2009, se duc discuții pentru câteva contracte. O problemă de informare și mentalitate În timpul discuției, am simțit o oarecare frustrare din partea bancherului. Piața nu reacționează la ofertele băncii cum se aștepta. „Probabil că reținerile se datorează faptului că suntem o bancă de stat și pentru că ne-am deschis relativ recent porțile pentru IMM-uri” – găsește bancherul explicația. Eu sunt de o cu totul altă părere. Avem de a face cu o problemă de informare și mentalitate. A crescut numărul patronilor și managerilor care nu citesc presa, care nu urmăresc emisiunile economice de la radio și televiziune, care folosesc computerul doar pentru jocuri. Cum să-și formeze cultura financiar- bancară, dacă nu dedică timp și resurse pentru informare?