Firmele constănţene îşi fac plinul de tehnologie

Firmele constănțene își fac plinul de tehnologie

În perioada 2 - 6 septembrie, Romexpo organizează, la București, Târgul Tehnic Internațional (TIB), eveniment care se adresează firmelor din toată țara. Ediția din acest an, cea de-a 33-a, reunește peste 1.000 de firme din 26 de țări, printre care se numără Austria, Belgia, Canada, Elveția, Finlanda, Germania, Olanda, România, Suedia și Tunisia. Expozanți vin la complexul expozițional „Romexpo" cu ultimele noutăți din domeniul mașinilor-unelte, sculelor, accesoriilor, electronicii, electrotehnicii, automatizărilor, construcțiilor, metalurgiei, hidraulicii, pneumaticii și IT-ului industrial. Manifestarea se desfășoară sub sloganul „Plinul de tehnologie".