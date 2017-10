Firmele constănţene cu datorii la Bancorex

Firmele constănțene cu datorii la Bancorex

Ştire online publicată Luni, 30 Martie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

În cele ce urmează, vă prezentăm situația debitorilor (din municipiul și județul Constanța) preluați de la Banca Română de Comerț Exterior Bancorex SA, ce figurează la data de 12 ianuarie 2009 cu obligații de plată către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS):- Draman SRL - 27.379.498,07 USD;- CNM Navrom SA - 22.640.456,58 USD;- CNM Romline SA - 9.402.081,95 USD;- Tomistex SA - 10.676.631,91 USD;- Freedom Star Holding SRL - 9.357.256,57 USD;- Self Invest Maritime SRL Eforie Nord - 7.610.773,38 USD;- Baby Beef Tortomanu – 7.521.522.85 USD;- NI Johnson SRL - 7.127.197,47 USD;- Furnimob SA - 4.533.700,19 USD;- Freedom Star Electronics SA - 4.201.559,67 USD;- Pomicola Valul lui Traian -.4.198.213,35 USD;- Șantierele Navale Rascala SA Mangalia - 3.809.155,92 USD;- Limco Food Oil & Drik Ovidiu – 3.698.844,39 USD;- Pontus Shipping SRL - 3.387.529,03 USD;- Stagira SRL (Axel Telecom) Constanța l“ #b 2.856.691.33 USD;- Incometal SRL - 2.972.443,22 USD;- Oscar Maritime SRL - 2.832.817,43 USD;- Conav J&T Shipping SRL - 2.662.396,06 USD;- Toplacer SA Topraisar - 2.001.251,86 USD;- Euro Ship Management and Trading SRL - 2.261.861,75 USD;- First Shipping SRL - 2.174.854,56 USD;- High Seas Services SRL - 2.164.895,59 USD;- Carta Shipping SRL - 1.823.702,92 USD;- Invento AB SRL - 1.485.262,86 USD;- Donau Sea Link SA - 1.305.937,70 USD;- Intrafina SA Mamaia - 1.212.962,17 USD;- Hondi SRL - 1.185.492,49 USD;- Dramex SRL - 1.185.035,88 USD;- Intertir - 1.127.106,98 USD;- Beta Star SRL - 1.094.491,31 USD;- Duplex Maritime Company SRL - 1.002.105,49 USD;- Mondograf SRL - 870.608,91 USD;- Promet 1995 SA Constanța - 779.714,52 USD;- Globus Trading SRL Eforie Nord - 757.255,96 USD;- Duplex Shipmanagement SRL - 629.337,95 USD;- Taganav Impex SRL - 627.790,93 USD;- Cosaco Group Ltd SRL - 610.178,13 USD;- Geomar Company Ltd. SRL - 602.335,57 USD;- Viișoara SRL - 539.912,01 USD;- Mocea & Co SRL Roșiorii de Vede Filiala Neptun l“ #b 504.434,38 USD;- Geplex Trading SRL – 443.998,91 USD;- NRD Impex SRL - 439.281,72 USD;- Privat Club SRL - 435.199,45 USD;- Euromar Shipping and Trading SRL - 433.984,99 USD;- B&V Holding SA - 422.701,27 USD;- Alexandros Dyron SA - 417.741,08 USD;- South Eastern Shipping Agencies and Maritime Enterprise (Sesame)SRL - 385.203,65 USD;- Ronav Group SRL - 381.220,83 USD;- East Chartering SRL - 369.493,70 USD;- Multiservis Production Hârșova l“ #b 361.026.68;- MTSC Trading SA Mamaia - 359.642,25 USD;- Flux Imex SRL - 350.895,51 USD;- Rolinav Sea Star SA - 328.025,82 USD;- Cavara & Co Ltd SRL - 304.514,09 USD;- Europa Shippng SRL - 304.343,08 USD;- Maritime Carrier SRL - 285.418,18 USD;- Johnson Junior SRL - 274.125,49 USD;- Asociația Adespas - 251.156,62 USD;- AED International SRL - 231.610,51 USD;- Eastern Crewing Agency SA - 219.953,06 USD;- Seanav Shipping Co SRL - 219.208,16 USD;- Contex Dobrogeana - 218.974,46 USD;- Forest Rimini SRL Năvodari - 203.289,93 USD;- Fertilchim SA Năvodari - 192.930,59 USD;- Hamadeh SRL - 185.183,85 USD;- Europa Tank Coating SRL - 181.255,13 USD;- Pentagon Club SA - 180.603,06 USD;- Vector Marine Service SRL - 179.532,08 USD;- Draimat Com SRL - 168.707,17 USD;- Grup 3 Shipping SRL - 167.671,40 USD;- Vioreanu SRL - 159.553,73 USD;Hinmar Shipping Co Ltd SRL - 153.652,99 USD;- Marștefi SRL - 148.309,25 USD;- Armony SRL Cerchezu - 146.893,74 USD- Hop Trading SRL - 140.975,46 USD;- Gerrom Impex SRL - 117.607,58 USD;- Gater TD SRL – 129.321,93 USD;- Paragon Com SRL - 109.648,89 USD;- Transexpres 90 SRL - 100.908,12 USD;- Mount Everest SRL - 88.057,76 USD;- Clubexim SRL - 76.674,57 USD;- Navcom SA - 74.453,30 USD;- Willow Maritime SRL - 59.592,09 USD;- Tomitana Company SRL - 62.074,11 USD;- Geromo Trading & Services SRL - 31.469,73 USD;- Russel SA - 31.245,07 USD;- Ovistop SRL Topraisar - 25.485,35 USD;- Pann European SRL – 22.703,78 USD;- Flamingo Prodexim SRL - 22.223,19 USD;- Unitrade SRL - 21.487,46 USD;- Atadan Impex SRL - 18.453,52 USD;- Casidor SRL - 17.265,03 USD;- Ivaprod SRL Valea Seacă - 14.259,68 USD;- Anker SRL - 8.409,55 USD;- Paragon SRL - 5.910,02 USD;- Alina Group SA - 3.084,97 USD;- Aifam SRLCumpăna - 763,32 USD;- Tatu Co SRL - 89,35 USD.Sursa: site-ul AAAS