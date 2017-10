Firmele au o "mină de aur" pe piaţa AeRO

Firmele au o "mină de aur" pe piața AeRO

Un studiu recent al BNR, efectuat pe un eșantion de 10.500 de companii nefinanciare, indică existența unui „divorț” între bănci și economia reală. 64% dintre firme au declarat că, pur și simplu, nu au nevoie de finanțare de la bănci, în timp ce 23% dintre ele consideră că nivelul actual al costului de finanțare ar afecta activitatea sau capacitatea companiei de a ram-bursa împrumutul.Pentru finanțarea activității, firmele continuă să apeleze preponderent la reinvestirea profitului sau vânzarea de active (44% dintre respondenți).Modelul americanSpre deosebire de România, finanțarea companiilor din SUA este realizată în proporție de 80% prin intermediul pieței de capital și doar 20% prin credite bancare.În Europa, piața de capital finanțează circa 20% din inițiativele private, iar creditele reprezintă 80% din finanțare.În țara noastră finanțarea prin intermediul pieței de capital este abia la început. Tranzacțiile bursiere sunt utilizate în scop speculativ ori pentru investiții de portofoliu.Bursa de Valori București speră ca în cel mai scurt timp să aibă loc o schimbare în comportamentul investitorilor, iar prilejul este ascensiunea pieței AeRO. Lansată pe 25 februarie 2015, tânăra piață are, deja, 114 de firme listate.Ieri, la Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța, a avut loc conferința „Descoperă-ți potențialul! O conversație capitală”.Evenimentul, organizat de BVB în baza parteneriatului cu Camera de Comerț și Industrie a României, este primul dintr-un ciclu de conferințe de promovare a pieței de capital în rândul companiilor și antreprenorilor din România.Bogdan Mugescu, specialist în dezvoltarea afacerilor, în cadrul BVB, a făcut o amplă prezentate a pieței AeRO. Aceasta este dedicată antreprenorilor aflați în căutare de finanțare pentru afacerile lor și investitorilor care caută noi oportunități pentru plasamente. AeRO este concepută pentru listarea companiilor la început de drum, precum start-up-urile și IMM-urile care sunt în căutare de finanțare pentru proiecte. A fost creată de BVB pentru a oferi o piață cu mai puține cerințe de raportare pentru companiile listate, dar în același timp cu suficientă transparență pentru a-i motiva pe investitori să investească.Printre avantajele de care beneficiază o companie listată pe AeRO se numără: accesul la capitalul necesar dezvoltării, creșterea vizibilității și notorietății pe piața internă și externă, determinarea valorii de piață a companiei, posibilitatea de a atrage noi parteneri datorită transparenței sporite a companiei, eficientizarea managementului companiei, facilitarea accesării și a altor surse de finanțare.Cerințele minime pentru ca o companie să fie admisă pe AeRO sunt următoarele: firma să aibă o valoare de piață anticipată de minimum 250.000 euro; minimum 10% din acțiunile sale să fie tranzacționate pe piață sau să aibă cel puțin 30 de acționari.Dănuț Jugănaru, directorul general al CCINA, a subliniat rolul sistemului cameral în susținerea pieței de capital și a pledat în favoarea pieței AeRO, ca sursă de finanțare mai avantajoasă pentru companii.Mentalitatea acționarului unicEforturile Bursei de Valori București și ale instituțiilor camerale, de a le oferi IMM-urilor o alternativă mai ieftină și mai puțin birocratică de finanțare merită apreciate. Din păcate, constatăm o slabă receptivitate din partea mediului de afaceri. În județul nostru sunt 31.284 de firme active, dar la conferință au participat reprezentanți ai cel mult 20 de companii, în ciuda publicității intense de care s-a bucurat evenimentul.Interesul scăzut pentru această conferință are mai multiple explicații. Experiența din ultimele două decenii mi-a demonstrat că o categorie largă de antreprenori și manageri nu se informează, nu citesc presa, deci nu avea cum să afle despre eveniment. O altă categorie, la fel de largă, ignoră deliberat informațiile despre piața de capital, din cauza slabei culturi economice.Pe de altă parte, în rândul antrepre-norilor români este larg răspândită men-talitatea acționarului unic, dorința ca nimeni să nu-și bage nasul în afacerile lor. Așa se explică și faptul că cei mai mulți dintre ei nu fac parte din nicio organizație pa-tronală și nu sunt membri ai Camerei de Comerț.Piața de capital, în general, și piața AeRO, în particular, au nevoie de antreprenori și investitori culți, informați, deschiși spre colaborare, care nu se tem de transparență și care știu să își asume riscuri în afaceri.„Antreprenorii români vor fi nevoiți să își schimbe, curând, mentalitatea” - mi-a declarat optimist Bogdan Mugescu. „Nu mai devreme de 15 - 20 de ani” - l-am asigurat eu.