Finlandezii nu sunt ca noi: cercetarea, învăţământul şi moralitatea sunt pilonii societăţii din nordul Europei

Finlandezii nu sunt ca noi: cercetarea, învățământul și moralitatea sunt pilonii societății din nordul Europei

În perioada 1 - 4 iunie 2010, ministerul de externe din Helsinki a organizat o acțiune de documentare și instruire a celor 19 consuli onorifici pe care Finlanda îi are în țările Uniunii Europene. Printre ei s-a aflat și clc. Constantin Șuteu, consulul onorific la Constanța. Cele patru zile de documentare au cuprins vizite și contacte la primăriile din Helsinki și Turcu, la ministerele de externe și de finanțe, la Parlamentul Finlandei (unicameral), la Helsingin Sanomat (cel mai mare cotidian al țării), în stațiunea turistică de pe insula Naantali și în celebrul campus Otaniemi, din orașul Espoo (noul Silicone Valley al lumii). Meseriile cele mai bine plătite „La fel ca și celelalte state din Uniunea Europeană, Finlanda suferă de pe urma recesiunii. Șeful departamentului economic din Ministerul de Finanțe ne-a făcut o prezentare generală a situa-ției. Exporturile de produse IT&C ale țării au scăzut drastic. Materialele slab manufacturate (metal și lemn) se vând la prețuri scăzute pe piața externă. Începând de la mijlocul anului trecut, pentru prima oară, balanța comerțului exterior a devenit negativă, volumul importurilor depășindu-l pe cel al exporturilor. Piața europeană este tot mai mult tributară mărfurilor și banilor care vin din Asia” - relatează Constantin Șuteu. „Când am trecut prin Turcu, fosta capitală a țării, am văzut danele portuare cam goale. La rândul lui, șantierul naval din acest oraș a pierdut numeroase comenzi, fiind nevoit să închidă 30% din locurile de muncă. La nivel național, șomajul este în creștere. Cei de la Ministerul de Finanțe ne-au vorbit deschis. Până în prezent, guvernul de centru-dreapta nu a avut curaj să ia măsuri de austeritate, pentru că în aprilie 2011 vor avea loc alegerile generale. Se mai analizează dacă să se majoreze unele taxe și impozite indirecte, respectiv TVA.” Finlandezii acordă o atenție deosebită învă-țământului - relatează Șuteu. Școlile au aceleași dotări și asigură același nivel de pregătire, indiferent că sunt situate în capitală, în orașele mici sau în zonele rurale. „Învățământul asigură egalitatea de șanse deplină tuturor copiilor și contribuie la punerea în valoare a tuturor resurselor umane ale țării. Admiterea în învățământul superior se bazează pe examene deosebit de riguroase. Sistemul de masterate și doctorate este bine dezvoltat. Concurența cea mai mare este înregistrată la facultățile care pregătesc medici, arhitecți și… profesori. Este firesc. Aces-tea sunt cele mai bine plătite profesii din Finlanda, în ordinea prezentată. Școala este tratată cu mare seriozitate, ca una dintre cele mai importante forțe productive, de care depinde viitorul țării.” Cele mai multe invenții pe metru pătrat De aceeași atenție se bucură cercetarea științifică și tehnologică. Otaniemi Technology Hub este un campus care ocupă o arie de 4 kilometri pătrați, în orașul Espoo. Mai multe instituții academice, organizații din cercetare și peste 800 de companii (de la unele nou înființate până la corporații multinaționale) și-au dat mâna în realizarea zonei cu cele mai multe invenții pe metru pătrat, din UE. Aalto, prima universitate inovativă a lumii, are 16.000 de studenți și 16.000 de specialiști în diverse domenii tehnologice. Este creația a altor trei universități de top ale țării, care au decis să unească, sub același acoperiș, trei importante discipline: design-ul, afacerile, cercetarea științifică și tehnologică. Semnificativ este faptul că Otaniemi găzduiește cartierul general al grupului Nokia World, cel mai faimos producător și exportator al Finlandei. Multe alte companii și-au construit sediile în campus, pentru a fi cât mai aproape de noile realizări tehnologice. „Otaniemi este nu doar tânăr, cu o istorie de circa 20 de ani, dar și în plină expansiune. Reprezintă o atracție irezistibilă pentru tineri, pentru cercetători, pentru firme și afaceri. Cercetarea științifică din Universitatea Aalto este finanțată în proporție de 50% de către stat și 50% de companii, prin contracte. Multe dintre lecțiile teoretice și practice sunt susținute de către profesori și cercetători pe bază de voluntariat. Absolvenții care dovedesc că au aptitudini pentru cercetarea științifică primesc oferta de a-și continua activitatea în sistem” - relatează Șuteu. Țara fără corupție Nu numai învățământul și cercetarea științifică reprezintă pilonii cei mai importanți ai dezvoltării economico-sociale a țării, ci și înalta moralitate. „Finlanda este țara fără corupție, care nu cunoaște cuvântul șpagă - a declarat consulul onorific. Mediul de afaceri este sănătos, iar sistemul de achiziții publice este curat. La aceasta contribuie în bună măsură presa, de care politicienii se tem cu adevărat. De frica ziarelor, se feresc să facă angajamente ce nu pot fi onorate și își dau toată silința să îndeplinească tot ceea ce au promis. Presa este cu adevărat câinele de pază al democrației, pentru că este independentă din punct de vedere economic și politic, neavând contracte cu statul. Trebuie remarcat faptul că instituțiile statului dau dovadă de o totală transparență și funcționarii publici sunt cu adevărat în slujba cetățenilor. Probabil că la înalta moralitate a finlandezilor contribuie în mare măsură Biserica Luterană. Importanța religiei pentru sistemul social din Finlanda este relevată prin existența unui impozit plătit de firme în contul Bisericii Luterane. Banii sunt folosiți de către aceasta în scopuri caritabile.”