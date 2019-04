Finanțele pregătesc amnistia… electorală

Care este scopul penalităților și dobânzilor de plată pentru cei ce au datorii la bugetele statului? Protecția de inflație a veniturilor statului și disciplinarea contribuabililor. În realitate, lucrurile stau cu totul altfel. Cuantumul penalităților și dobânzilor arată că scopul real al sistemului este acela de a aduce venituri în plus la bugetele statului, respectivele instrumente fiind utilizate ca o formă mascată de supraimpozitare a agenților economici și a populației.În prezent, nivelul penalității de întârziere care se aplică pentru plățile neefectuate la timp către stat este de 0,01% pe fiecare zi de întârziere, ceea ce înseamnă o penalitate de 3,65% anual. Dobânda este de 0,02% pentru fiecare zi de întârziere, astfel că pe an ajunge la 7,3%. Nivelul este comparabil cu cel al dobânzilor aplicate de băncile comerciale, dar peste cel al dobânzilor cu care se împrumută statul de pe piață (între 3% și 5% pe an) și mai mare decât rata anuală a inflației, de 3% în anul 2018.Cifrele demonstrează că, în realitate, statul se comportă ca un cămătar. Încasează dobânzi și penalități totalizând 10,95% pe an, pentru creditul fiscal. Ce profit ar trebui să aibă o firmă ajunsă în impas pentru a achita o astfel de majorare a datoriei? Se știe că niciun tip de afacere legală nu are o profitabilitate atât de mare.Din cauza acestei suprafiscalități mascate, cei ce intră în malaxorul datorilor către stat ajung să se înfunde și mai rău, fapt demonstrat chiar de listele contribuabililor care înregistrează obligații restante la bugetul de stat, fondul de pensii, fondul de sănătate și fondul de șomaj, la data de 30 iunie 2015, postate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice.Pentru exemplificare, am luat câteva cazuri la întâmplare. Handbal Club Municipal Baia Mare figura, la data de 31 decembrie 2018, cu o datorie de 2.336.826 lei la bugetele statului, la care s-au adăugat penalități de întârziere și dobânzi de 798.622 lei. Obligațiile fiscale accesorii reprezintă 34,15% din obligațiile principale.Societatea agricolă Călimani SA figura cu obligații restante de 25.610 lei, reprezentând penalități de întârziere și dobânzi. Deci, agentul economic s-a străduit să scape de plata dărilor către stat, dar a rămas cu așa numitele accesorii. La rândul ei, Stațiunea de Dezvoltare Pomicolă Focșani avea de achitat impozite și taxe în valoare de 169.773 lei, plus dobânzi și penalități de 178.161 lei. După cum se constată, nivelul accesoriilor îl depășește pe cel al obligațiilor principale restante.Cazurile de acest gen sunt numeroase, ceea ce demonstrează, încă o dată, caracterul înrobitor al sistemului de sancționare a datornicilor impus de statul român, sistem care afectează economia, fiind o sursă de blocaj financiar.Creditul fiscal cu dobândă zeroMinistrul Finanțelor publice, Eugen Teodorovici, a anunțat că Guvernul Dăncilă intenționează să dea o amnistie fiscală. Aceasta ar urma să includă ștergerea penalităților și dobânzilor datorate și eșalonarea datoriei de bază, în așa fel încât tranșele de rambursare să nu afecteze dezvoltarea economică a agenților economici, iar aceștia să nu aibă presiunea plății către stat.Măsura - a precizat șeful Finanțelor publice - este adresată în principal marilor companii publice. Dar, pentru că nu se poate aplica discriminatoriu, de ea vor beneficia și firmele private. În fapt, prin această amnistie, Guvernul acordă firmelor intrate în impas credite fiscale cu dobândă zero și fără penalități.Desigur, ca orice măsură de ușurare a poverii fiscale, și aceasta este benefică economiei și mediului de afaceri. Totuși, nu se poate omite substratul ei electoral. O puzderie de votanți din rândul agenților economici și al populației va avea de profitat de pe urma amnistiei fiscale.