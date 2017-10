Finanţarea europeană a IMM-urilor e tratată în bătaie de joc

Finanțarea europeană a IMM-urilor e tratată în bătaie de joc

r În prezent, doar un apel pentru agenții economici este deschisr „Ghidul solicitantului“ este un „roman“ de peste 200 de paginiAgenții economici și instituțiile statului au la dispoziție trei surse de finanțare: piața creditelor, piața de capital și fondurile europene. Ultima este cea mai ieftină, având cele mai mici costuri. Dar pe de altă parte, este calea cea mai dificilă de urmat, cu cele mai multe piedici birocratice și de documentare.Vă invit într-o scurtă vizită pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene. Accesăm secțiunea „informații de finanțare în timp real” și descoperim că sunt deschise doar șapte apeluri pentru programe operaționale, din care unul singur este dedicat mediului de afaceri, celelalte având ca beneficiari autoritățile adminis-trației centrale și locale.Apelul de interes pentru microîntreprinderi și IMM-uri a fost lansat pe 2 noiembrie 2015, în cadrul programului operațional „competitivitate”, având ca obiectiv creșterea contribuției tehnologiei informațiilor și comunicațiilor la competitivitatea economică. Data închiderii apelului este foarte aproape: 1 februarie 2016. Perioada de numai trei luni alocată apelului, chiar în timpul sărbătorilor de iarnă, este mult prea scurtă pentru informare, elaborarea proiectului și a documentației necesare.M-am pus în pielea agentului economic care vrea să se documenteze în legătură cu acest apel și am deschis link-ul care trimite la „ghidul solicitantului”, dar în locul unui material simplu, clar, care să se ocupe strict de tema apelului și care să mă ghideze pentru a obține finanțarea, am dat peste un „roman” de peste 200 de pagini, cu o arhitectură încâlcită, scris într-un limbajul greoi, lipsit de claritate, încărcat cu prea multe abrevieri, care împiedică cititorul să înțeleagă ce au vrut să comunice autorii.În cuprinsul romanului-ghid nu se află nicio referire la tema apelului, respectiv „creșterea contribuției tehnologiei informațiilor și comunicațiilor la competitivitatea economică”. Am trei soluții: ori citesc tot „romanul”, poate găsesc pasajul care mă interesează, ori o las baltă, așa au făcut multe microîntreprinderi și IMM-uri, care au renunțat să mai acceseze fondurile europene, ori mă adresez consultanților specializați, care știu să se descurce prin jungla finanțărilor comunitare și care câștigă bine din această afacere încâlcită.La instalare, Guvernul Cioloș se lăuda că va înlătura piedicile birocratice din calea finanțărilor europene și va spori gradul de absorbție a acestora. Iată, au trecut două luni de la acel moment și, în „parohia” ministrului Fondurilor Europene, Aura Răducu, nu adie briza proaspătă a schimbării de drum.Cei ce au crezut că tehnocrații Guvernului Cioloș, oameni care și-au tocit coatele prin birourile Uniunii Europene, vor scoate din mânecă soluții miraculoase de deblocare a finanțărilor europene s-au înșelat. Dimpotrivă, din partea tehnocraților care au lucrat o viață întreagă la stat trebuie să ne așteptăm la mai multă birocrație.