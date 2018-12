Finanțare pentru stimularea investițiilor majore

Au fost semnate încă cinci noi acorduri de finanțare pentru stimularea investițiilor majore. Beneficiarii sunt:- Automobile Dacia SA - proiectul de investiții vizează extinderea capacității de producție vehicule, pentru a răspunde cererii în creștere a pieței de autovehicule, iar valoarea ajutorului de stat aprobat este de 115,8 milioane de lei;- Swoboda Sibiu SRL - proiectul de investiții vizează extinderea capacității de producție pentru senzori în industria auto, iar valoarea ajutorului de stat aprobat este de 17 milioane de lei;- Sogefi Suspensions Estern Europe SRL - proiectul de investiții vizează înființarea unei fabrici pentru producerea de componente pentru sistemul de suspensii auto, iar valoarea ajutorului de stat aprobat este de 104 milioane de lei;- Omnia Europe SA - proiectul vizează investiția de tip greenfield pentru producția de amidon, maltodextrină, gluten, gluten furajer și germeni de porumb, iar valoarea ajutorului de stat aprobat este de 80,5 milioane de lei;- Martur Automotive Seating and Interiors SRL – proiectul vizează extinderea capacității unității, în vederea fabricării de componente pentru scaune auto și scaune auto asamblate, iar valoarea ajutorului de stat aprobat este de 41,3 milioane de lei.Proiectele aprobate vor crea 1.272 noi locuri de muncă. Ele vor contribui cu 418,1 milioane lei la dezvoltarea regională, prin taxele și impozitele suplimentare plătite.Cele 14 acorduri aprobate în acest an vor genera peste 3.200 de locuri de muncă, iar valoarea contribuției la bugetul de stat va depăși 933 de milioane de lei.Pentru a facilita accesul la finanțare al unui număr cât mai mare de investitori, MFP a suplimentat cu peste 1 miliard de lei bugetul schemei de ajutor de stat, în cadrul celei de-a doua rectificări bugetare din acest an. Astfel, bugetul total în 2018 alocat schemei de ajutor de stat instituită prin H.G. nr.807/2014 a depășit 1,6 miliarde de lei.