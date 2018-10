Finanțare de 2 miliarde de lei pentru tinerii antreprenori

Prin intermediul programului Start Up Nation 2017 au fost înființate peste 8.000 de firme în sectoare cu efect multiplicator în economie: producție, industrii creative, servicii și IT. Cei mai mulți dintre antreprenori sunt tineri cu vârste cuprinse între 21 și 40 de ani, iar în prezent oferă locuri de muncă pentru peste 21.000 de persoane. Peste 80% dintre locurile de muncă nou-create sunt ocupate persoane din categoriile-țintă: șomeri, tineri absolvenți, persoane cu dizabilități. Guvernul decis să continue programul. Vor fi alocate resurse bugetare de 2 miliarde de lei, iar finanțarea nerambursabilă pentru fiecare beneficiar se va ridica la 200.000 de lei. Se mizează pe înființarea a 10.000 de noi firme.Programul pentru demararea celei de-a doua ediții a programului Start Up Nation a fost lansat deja în dezbatere publică. Se dorește să fie un program mai clar, cu o procedură de achiziții simplificată, iar modul de lucru cu beneficiarii va fi uniform în toată țara, atât în cazul agențiilor regionale, cât și în cazul băncilor partenere.