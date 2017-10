„Fii manager pentru afacerea ta!“

1

Cine sa predea managementul afacerii? Doctori in stiinte far opere?

Tov Tita Calșin mai faceti articole si adevarate nu aberatii de la Spiru Haret, din Constanta. Cine are opere in domeniul economic, afara de diplomele cumparate, ca si ezmenele la Kilogram?De ce nui faceti un sondaj citi dintre absolventii de la Spiru Haret au de lucru in privat?si citi la Consiliul local si Judetean? Acest local de prostire in masa ar trebui desfiintat, dar se va desfiinta singur, cu cei care il conduc.