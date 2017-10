Fetelor, se deschide Târgul pentru nunţi „Maritimo Mariaj“!

Fetelor, se deschide Târgul pentru nunți „Maritimo Mariaj“!

Constanța își revendică locul pe harta târgurilor de nunți naționale. În perioada 1 - 3 februarie 2013, Maritimo Shopping Center Constanța, cel mai mare centru comercial din Dobrogea, găzduiește Târgul „Maritimo Mariaj”.Manifestarea expozițională este organizată de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța, alături de Maritimo Shopping Center. „Prin acest eveniment, ne propunem să creăm o alternativă în domeniu, atât pentru furnizorii de servicii (business to business), cât și pentru clienții din acest domeniu (business to customer). Împreună, vă oferim experiența organizatorilor, dar și cadrul funcțional de care beneficiază, care vor impune Târgul Maritimo Mariaj pe harta evenimentelor naționale în domeniu” - afirmă organizatorii.Categoriile de servicii prezentate în cadrul acestui eveniment sunt următoarele:- agenții full-service: baloane, artificii, decorațiuni, invitații, etc.;- bijuterii;- servicii foto-video, sonorizări, orchestre, interpreți, dj, cursuri de dansuri;- restaurante, săli pentru nunți, firme catering, corturi pentru nunți, alte locații;- îmbrăcăminte specifică tipului de eveniment;- cosmetice și saloane de înfrumusețare;- florării;- cofetării;- limuzine, mașini de epocă;- agenții de turism;- bănci;- cadouri pentru nuntă;- publicații de specialitate.Târgul pentru Nunți de la Maritimo reprezintă o primă manifestare din anul 2013 în ceea ce privește promovarea produselor și serviciilor dedicate nunților, urmând ca în luna aprilie să fie organizată a 10-a ediție a prea bine cunoscutului „Târg pentru Nunti”, ce va fi organizat la Centrul de Afaceri Eurolitoral.