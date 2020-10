Fermierii vor primi bani pe animale reale în 2021

Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a declarat joi, în cadrul unei videoconferinţe transmisă online că, fermierii români vor primi bani începând din 2021 pe animale reale şi nu pe cele pe care le aveau în anul 2013 în baza de date, pentru că, în Parlamentul European s-a reuşit schimbarea anului de referinţă, potrivit Agerpres. În cadrul negocierilor privind Politica Agricolă Comună, care au avut loc săptămâna trecută atât în Consiliul AgriFish, cât şi la nivelul Parlamentului European, au fost susţinute priorităţile României pentru perioada 2021-2027, în condiţiile în care toate ţările încearcă să îşi impună priorităţile în funcţie de strategiile Comisiei Europene: Pactul Verde European (Green Deal), strategia pe biodiversitate şi strategia De la Fermă la Furculiţă (Farm To Fork), a spus ministrul Agriculturii. „Am vrut să păstrăm sprijinul cuplat voluntar, atât în sectorul zootehnic, cât şi în sectorul vegetal, în zone aflate în dificultate. Am reuşit să păstrăm ajutorul naţional tranzitoriu care este practic un sprijin de la bugetul naţional, dar şi acest sprijin trebuie negociat la comisie şi practic în 2020 trebuia să se termine şi am reuşit să îl prelungim până în 2027”, a spus Oros. El a mai precizat că, o problemă „destul de delicată şi importantă” privind plafonarea subvenţiilor, speră că va fi rezolvată.„Noi ca şi stat, ca şi Guvern şi ca MADR avem o poziţie pe care am explicat-o în ultima perioadă. Noi am dori ca această plafonare să fie voluntară, să fie la decizia fiecărei ţări membre şi să o combinăm cu o plată redistributivă. Să sperăm că în trialogul care va urma vom obţine şi acest lucru şi atunci putem ajunge la concluzia că în parte ceea ce ne-am propus prin acest PNS (Planul Naţional Strategic - n. r.) se va îndeplini”, a subliniat ministrul Agriculturii în cadrul videoconferinţei „Afaceri în agricultură”, organizată de un grup de presă economică.