Fermierii vor fi stimulaţi financiar să se asocieze în grupuri de producători

Fermierii vor fi stimulați financiar să se asocieze în grupuri de producători

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale va lansa în cursul lunii iulie încă șase măsuri în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală. Una dintre acestea are în vedere determinarea fer-mierilor să se asocieze în grupuri de producători prin stimularea financiară a organizației astfel create. Potrivit prevederilor măsurii 142 – „Înființarea grupurilor de producători”, obiectivul îl constituie dezvoltarea echilibrată sub aspect calitativ și cantitativ a sectorului de producție primară în raport cu sectoarele de procesare și comercializare a produselor agricole și silvice. În ceea ce privește cuantumul sprijinului financiar, acesta va fi acordat în rate anuale în primii cinci ani de la data la care grupul de producători a fost oficial recunoscut, pentru susți-nerea financiară a activității administrative de înființare și funcționare, iar cuantumul va fi stabilit în funcție de producție. Astfel, pentru o valoare a producției comercializate de până la un milion de euro pe an pentru fiecare din cei cinci ani, sprijinul va fi de 5%, 5%, 4%, 3% și 2% din valoarea acesteia, în timp ce pentru o valoare a producției comercializate de peste un milion de euro pentru fiecare dintre ani, sprijinul va fi de 2,5%, 2,5%, 2%,1,5% și 1,5% din valoarea acesteia.