Fermierii sunt supăraţi pe autorităţi. „Se laudă cu producţii bogate, dar nu au făcut nimic pentru asta!”

Fermierii dobrogeni sunt în continuare la mila celui de sus, pentru că a mai trecut un an de promisiuni şi vizite de lucru de la Ministerul Agriculturii la prefectură şi nu s-a întâmplat nimic. Doar pentru că, vorba românului, „cineva acolo sus ne iubeşte”, putem vorbi acum de „recolte bogate la hectar” în cazul grâului.Anul trecut, pe vremea asta fermierii dobrogeni, şi nu numai, protestau pentru că seceta pedologică le distrusese toată munca depusă. Sistemul de irigaţii furat şi pus pe butuci în 30 de ani nu avea cum să fie dat în folosinţă agricultorilor peste noapte. Iar acolo unde s-a făcut câte ceva, a început apa să curgă pentru că fermierii au fost eligibili finanţărilor europene şi pânza freatică a fost la suprafaţă. Altfel, pentru cei care nu au norocul unei poziţionări a terenurilor în zone productive din punctul de vedere al apelor de suprafaţă, se roagă să plouă, să aibă recolte bune. Şi Dumnezeu i-a ascultat, şi a plouat şi hambarele s-au umplut iar de grâne. Şi fermierul Răzvan Filipescu, într-o postare pe Facebook, face o radiografie a situaţiei actuale şi spune că politicul nu a contribuit cu nimic la rating-ul „excepţional” atribuit agriculturii româneşti, ci doar Bunul Dumnezeu.„Să te lauzi acum cu performanţa agriculturii este pură ipocrizie”, scrie Filipescu pe reţeaua socială şi reaminteşte ce s-a întâmplat anul trecut, că nu s-a declarat starea de calamitate pentru zona Dobrogea. „După numeroase proteste s-au acordat despăgubiri nesemnificative şi doar înaintea campaniei electorale, şi doar pentru culturile din toamna lui 2019. Despăgubirile promise pentru culturile din primăvara lui 2020 nu au fost acordate. Amânările la plată aferente agriculturii nu au fost luate în seamă, chiar dacă am trimis memorii”, a mai spus fermierul.Împăduririle sunt vitale pentru judeţul ConstanţaDespre irigaţii, Filipescu consideră cu sunt slabe speranţe să se mai facă ceva pentru judeţul Constanţa. „Banii din PNRR s-au pierdut, iar noile ghiduri de finanţare a echipamentelor nu încurajează deloc înfiinţarea sistemelor de irigaţii în Dobrogea. Banii alocaţi de la buget pentru irigaţiile din Constanţa sunt o nimica toată, comparativ cu alte judeţe care au primit finanţare serioasă”, a conchis agricultorul dobrogean.O altă problemă semnalată de Răzvan Filipescu este problema împăduririlor, pentru că, spune el, fără împăduriri eroziunea solului şi deşertificarea îşi vor continua nestingherite procesul.„Aştept cu interes să văd câte fonduri vom reuşi, ca judeţ, să atragem pentru împăduriri prin mult lăudatul PNRR. Deşi, nu ştim încă cum se vor aloca banii, mă voi implica în calitate de consilier judeţean, cu expertiza pe care am dobândit-o, să reuşim să obţinem fonduri necesare pentru o suprafaţă cât mai mare, şi sper, să se ţină cont de propunerea mea de a se aloca prioritar zonelor cu grad mare de ariditate”, a transmis Răzvan Filipescu.