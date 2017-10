Fermierii sunt sceptici în privinţa acordării subvenţiilor din această toamnă

Fermierii sunt sceptici în privința acordării subvențiilor din această toamnă

Radu Berceanu a susținut marți prima conferință de presă în noua calitate de ministru interimar al Agriculturii. Oficialul a prezentat planul ministerului de a acorda finanțare fermierilor români, pentru înființarea culturilor de toamnă. Agricultorii rămân însă circumspecți și nu sunt prea optimiști în privința respectării promisiunilor de către guvernanți. „Am aprobat alocarea sumei de 161,96 milioane lei, reprezentând ajutoarele de stat aferente lunii august”, a declarat Radu Berceanu, la conferința de presă de marți. Astfel, 64,57 milioane de lei vor fi alocați sectorului zootehnic, pentru deconturile depuse de producătorii agricoli la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agri-cultură (APIA) și Direcțiile Agricole Teritoriale. Cea mai mare parte din sumă va fi alocată îmbunătățirii calității producției de carne de porc și susținerii producției de carne de pasăre. 67,98 milioane lei vor fi repartizați pentru acoperirea bonificației de 30% din volumul creditelor agricole angajate și rambursate băncilor finanțatoare. Aproape 20 milioane lei vor fi alocați producătorilor din sectorul vegetal. În plus, ministerul a mai alocat 7,26 milioane lei pentru subvenționarea motorinei (1 leu pe litru pentru o cantitate maximă de 39 litri la hectar), 56.000 lei pentru depozitarea fructelor și aproximativ 1 milion lei pentru pierderile cauzate de înghețul târziu din primăvara lui 2007, în sectorul pomicol. Pentru a sprijini înființarea culturilor de toamnă din acest an, Guvernul a aprobat un împrumut de 1,8 miliarde lei pentru acordarea avansului de 70% din schema de sprijin SAPS 2009 (plata unică pe suprafață), în valoare de 209,99 lei pe hectar. MAPDR mai are în plan și suplimentarea fondurilor în limita a 120,9 milioane lei, pentru subvenționarea motorinei necesare campaniei agricole din această toamnă. Nimic despre ajutorul financiar pentru suprafețele calamitate însă! Campania de înființare a culturilor de toamnă a început de aproape o lună, iar fermierii din județele calamitate, printre care și Constanța, au nevoie de o gură de oxigen (cu alte cuvinte de bani), pentru a putea măcar spera la o recolta mai bogată, anul viitor. Pesimism în sectorul agricol Producătorii agricoli nu cred în planul ministerului de finanțare. Cei mai mulți sunt sătui de promisiuni și vor să vadă mai multe fapte. „Ministerul Agriculturii, pe lângă problemele de aplicare ale unor politici de finanțare, acum intră în blocaj, în sensul în care se schimbă secretarii de stat și directorii de la structurile descentralizate. APIA trebuie să fie o structură care să aibă continuitate, să poată efectua controale și să acorde subvenții. Actuala guvernare nu se gândește la campania agricolă de toamnă, ci la campania electorală”, a precizat președintele Federației Naționale a Sindicatelor din Agricultură - Agrostar, Nicolae Ștefan. Fermierii constănțeni au rămas doar cu speranța că vor mai primi vreun ban de la stat, în 2009. „Eu încă cred că vom primi ajutorul financiar pentru suprafețele calami-tate. Înțeleg că nu au bani, că e o perioadă mai grea. Până la urmă, ar fi bine să ne dea ajutorul și la începutul anului viitor, numai să-l dea. Acum câteva săptămâni, ministrul Ilie Sârbu era la cunoștință cu situația județului. Ce s-a întâmplat de atunci?”, s-a întrebat Ștefania Cealera, fermier din Oltina. „Potrivit legii, dacă suprafața calamitată depășește 30% din totalul suprafeței cultivate, statul trebuie să intervină și să declare stare de cala-mitate. În România, se vorbește de plata anticipată a schemei unice pe suprafață pe 2009, în timp ce, în celelalte state ale Uniunii Europene, se plătește ajutorul pe 2010. Anul acesta, în afara de subvenția pe mo-torină care a venit foarte târziu, nu am mai primit niciun ban de la stat. Însă, guvernanții au raportat la UE că au plătit subvenții în valoare de 14 milioane euro, pentru un sistem de irigații nefuncțional și credite ce nu au acoperit nici 5% din suprafața agricolă”, a spus președintele Aso-ciației Producătorilor Agricoli Privați de Cereale și Plante Oleaginoase Constanța, Gheorghe Lămureanu.