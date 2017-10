Fermierii şi operatorii portuari depind de mila Celui de Sus

Fermierii și operatorii portuari depind de mila Celui de Sus

Pe Gheorghe Lămureanu, vicepreședintele Ligii Agricultorilor Privați, îl găsești până și duminica la câmp. Acolo își are… biroul.Culturile agricole sunt ca niște copii. Trebuie să stai în mijlocul lor, să le supraveghezi, să le urmărești creșterea, să le cunoști nevoile și să le satisfaci la timp, să le protejezi de boli, de dăunători și de alte primejdii.Ieri, când l-am sunat pe mobil, mi-a răspuns ca de obicei: „Sunt în câmp. Aplicăm tratamentele la culturile de toamnă. Domnule, plantele arată frumos. S-au dezvoltat mult prea devreme. Grâul este înalt până la genunchi. Nu se mai vede roata tractorului din el. Rapița, în proporție de 10%, este înflorită, când de regulă începe să înflorească în luna mai. Dacă lucrurile merg cum trebuie, vom fi nevoiți să începem recoltatul în iunie, cu o lună mai devreme decât în alți ani. Ne-ar mai trebui niște ploi până atunci. Umiditatea din sol este la jumătate față de cât era anul trecut. Prognoza meteo arată că va ploua în săptămâna care urmează. Să dea Domnul!”Campania însămânțărilor de primăvară este în curs de desfășurare. „Tocmai am în-cheiat de semănat floarea-soarelui. Lucerna, coriandrul și mazărea, pe care le-am cultivat mai din timp, sunt răsărite deja. În câteva zile vom începe însămânțatul porumbului”, a precizat Lămureanu.Vom avea o recoltă mai bună în acest an decât în 2015? După cum arată culturile în câmp, este posibil. Dar fermierii sunt pățiți și evită să mai facă prognoze: „Vom vedea când vom avea recolta în hambar. Până atunci nimic nu e sigur. Se pot întâmpla mul-te.”În 2015, la nivel național, s-a obținut o recoltă record la grâu, de 7,851 milioane de tone, cu 266.000 de tone mai mare decât în 2014 (care a fost și el un an record), în condițiile în care suprafața cultivată s-a redus cu 70.000 de hectare. Seceta din a doua parte a anului a afectat toate celelalte culturi. La orz și orzoaică s-au obținut 1,582 milioane de tone (în scădere cu 131.000 de tone), la ovăz - 364.000 tone (-18.000 tone), la rapiță - 959.000 de tone (- 100.000 tone), la floarea- soarelui - 1,758 milioane de tone (-431.000 tone). Cea mai dramatică diminuare a fost înregistrată la porumb, unde s-au obținut 8,871 milioane de tone, cu 3,118 milioane de tone mai puțin decât în 2014.Nu doar fermierii sunt la voia Celui de Sus, ci și operatorii portuari. Cerealele și semințele uleioase dețin o pondere de circa 36% în traficul total de mărfuri al portului Constanța. Anii agricoli buni aduc mai multe nave la operare, în terminalele de cereale, numărul lor reducându-se în anii cu recolte proaste, cum a fost și 2015.În disputa dintre agenții economici și con-ducerea Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța, cele pre-zentate mai sus constituie un argument extrem de solid că volumul traficului de mărfuri depinde într-o măsură mult prea mică de operatorii portuari.